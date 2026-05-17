主演の大悟さん「こんな経験をさせていただき、うれしい」

【カンヌ＝浅川貴道】南仏で開催中の第７９回カンヌ国際映画祭で１６日、最高賞のパルムドールを競うコンペティション部門に出品されている是枝裕和監督（６３）の「箱の中の羊」が公式上映された。

幼い息子を亡くした夫婦が、息子そっくりのロボット「ヒューマノイド」を迎え入れる物語で、機械と人間との境界や、揺れる家族の姿を描き出す。夫婦を演じた綾瀬はるかさん（４１）、お笑いコンビ・千鳥の大悟さん（４６）らが、是枝監督とともに公式上映に参加した。

２０１８年に「万引き家族」でパルムドールを獲得した是枝監督は、コンペ出品８回目の常連。新作を待ちわびていたファンも多く、上映後には１０分近く拍手が続くなど、観客席は盛り上がりを見せた。

上映後の取材に、是枝監督は「（観客が）最後まで集中して見てくれたのが伝わってきた」とほっとした様子。綾瀬さんは「観客のみなさんの反応が日本とは違ったことも含めて、とても面白かった」、大悟さんは「こんな経験をさせていただき、うれしい。上映会場が（大きくて）すごかった」などと、興奮した面持ちで語った。

コンペにはほかに、深田晃司監督の「ナギダイアリー」、濱口竜介監督の「急に具合が悪くなる」が出品されていて、日本人監督３人の作品はいずれも公式上映を終えた。受賞結果は、２３日夜の授賞式で発表される。