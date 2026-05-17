HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』より「episode SAKURA」が公開され、過酷なアメリカ合宿を経てグローバルグループの一員となったSAKURAが、共にデビューするメンバーとの知られざる同居生活を語った。

【映像】沢尻エリカ似と話題の美人メンバー（スタイル抜群の全身姿も）

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。応募総数1万4000人の中から選ばれ見事デビューを掴んだのはSAKURA（飛咲来・15歳 ※参加時の年齢）。SAKURAはアメリカ出身のエミリー（20歳）、スウェーデン出身のレクシー（21歳）、ブラジル出身のサマラ（20歳）とともに4人組のグローバルガールズグループ「SAINT SATINE」として今年全米デビューする。

1万4000人の頂点に立ち、最終合格者として名前を呼ばれた瞬間について、SAKURAは「選ばれた瞬間は、すごく嬉しいのと同時に、今まで頑張ってきたのが報われて、よかったっていう安心感とか、最後が悔いなく終われたことに関しても喜びもありました。いろんな感情が混ざってたんですよ。でも今思い返すと本当に始まり。選ばれたのがゴールではなく始まりの瞬間だったので、これからも頑張ろうっていう気持ちも持ってました」と、当時の複雑な胸中と新たな決意を振り返った。

現在はアメリカでメンバー3人と共同生活を送っている。メンバーたちもSAKURAを温かく迎え入れており、サマラは「SAKURAは本当に楽しい子。彼女のエネルギーがその場をパッと明るくする」と絶賛。レクシーも「彼女はすごい可能性を秘めているから、もっと成長していく姿を見るのが本当に楽しみね」と期待を寄せ、エミリーは「彼女のエネルギーは周りを明るくしてくれるし、練習中の振る舞いもすごく刺激的で大人びていたわ」と、SAKURAの持つポジティブな影響力について語った。

SAKURA自身もメンバー一人ひとりとの絆を深めており、「エミリーはすごくポジティブ。結構自分の性格と合ってる。あとシェアバスルームなんですよ。なので歯磨きとかしに行くときに話したりとかして一番身近な存在」と説明。そして沢尻エリカに似てると日本のファンの間で話題のレクシーについては「韓国で二人で一緒に過ごしてたことがあって。アメリカに来る前に一番仲良くなったメンバー。グループの最年長ということもあって、すごく優しいんですよ」と言い、「サマラは、意外とふざける子なんだっていう意外な一面も知れたので、最近はUNOとか一緒に遊んだりして楽しんでます」とメンバーそれぞれと家族のような信頼関係を築いている様子を伺わせた。