元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が16日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。番組で恋愛トークをする理由を明かした。

田中は「この『あったかタイム』において、よく言われるんだけど、この40にもなっていつまで恋愛の話ばっかりしてるの？とか言われるんですけど。恋愛の話って一番、当たり障りないわけ。個人の意見だから、どうでもいい話じゃん。こんなことは」と切り出した。

そして「私が政治の話とかし始めたら、これはハレーションが起きるじゃん。間違いなく。特に主張もないんだけど。でも、例えばニュースに対し私が何かモノを申したところで、何かいらないハレーション生むぐらいだったら、そしてこれタイムラグあるから、オンエアされるまでに。あまりそれも求められていないだろうなと思うわけですよ」と語った。

続けて「だから普遍的なことは恋愛の話、どうでもいい話をすること。どうでもいい恋愛の話をおじさんとするっていうのが、この番組ならではで、面白いと思ってやってるわけ」と主張した。

そして「私いつまでたってもお花畑で、恋愛の話ばっかりみたいな人間ではない。いつか言ってやろうと思って」と言葉に力を込めた。

今回のゲストは映画パーソナリティーのコトブキツカサ。番組公式Xには田中とコトブキツカサのツーショット写真が公開されている。