『今夜の豊臣兄弟！』秀吉、柴田勝家と対立してしまう
俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第19回「過去からの刺客」が、17日に放送される。
【写真】追加キャストも豪華！ 相関図を公開
前回は、秀吉（池松壮亮）は織田家家老に昇格し、北近江を拝領。領地に長浜城を築いて城持ち大名となり、小一郎（仲野太賀）と共に羽柴姓を名乗る。小一郎は城下の統治を任されるが、人手が足らずてんてこまい。半兵衛（菅田将暉）から、子飼いの家臣を増やすべきだと助言され、有能な家臣を求めて選抜試験を行うことに。多くの志願者が集まる中、石田三成（松本怜生）、藤堂高虎（佳久創）ら個性的な若者たちが最終試験に残る。
今回は、信長（小栗旬）は嫡男・信忠（小関裕太）に家督を譲り、安土に天下一統を見据えた巨大な城を造り始める。秀吉（池松壮亮）は柴田勝家（山口馬木也）を総大将とする上杉攻めに加わるが、作戦を巡り勝家と対立してしまう。一方、慶（吉岡里帆）に他国の武将と内通しているという疑いがかかり、小一郎（仲野太賀）は彼女が密かに足を運んでいるという村へ向かう。そこで小一郎は、慶がひた隠しにしていた悲しい過去を知り…
【写真】追加キャストも豪華！ 相関図を公開
前回は、秀吉（池松壮亮）は織田家家老に昇格し、北近江を拝領。領地に長浜城を築いて城持ち大名となり、小一郎（仲野太賀）と共に羽柴姓を名乗る。小一郎は城下の統治を任されるが、人手が足らずてんてこまい。半兵衛（菅田将暉）から、子飼いの家臣を増やすべきだと助言され、有能な家臣を求めて選抜試験を行うことに。多くの志願者が集まる中、石田三成（松本怜生）、藤堂高虎（佳久創）ら個性的な若者たちが最終試験に残る。