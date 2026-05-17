元警察トップの上院議員が全力逃走…違法薬物の密売人に激しい取り締まりで32人殺害関与の疑い　フィリピン

フィリピン上院で多数の人が1人を追いかけ、屋内を駆け回る異様な事態がカメラに捉えられた。逃げていたのは、大統領の側近として違法薬物の取り締まりを主導した上院議員だ。

上院議員は32人の殺害に関与した疑いがあり、この日、警察が身柄拘束に動いていた。

上院議員と警察の追跡劇

フィリピン上院で11日に撮影されたのは、廊下を走り抜けていく多くの人たちだ。次々と角を曲がり、狭い幅で押し合いながら、階段を駆け上がっていた。

足がもつれ、つまずいた人物は警察に追われ、必死に逃げていた。あきらめずに走り続け、部屋に入るやいなや、扉をピシャリと閉めた。

実はこの人物、フィリピン国家警察の元長官・デラロサ上院議員だ。

デラロサ氏は、側近を務めていたドゥテルテ前大統領とともに、違法薬物の密売人に対し、厳しい取り締まりを行っていた。

その結果、少なくとも32人の殺害に関与した疑いが持たれている。

殺害に関与した疑い…警察は敷地を包囲

現地メディアによると、デラロサ氏は2025年11月に逮捕状が出て以来、公の場で姿を見せていなかった。しかし、11日に議会に出席した。

警察は、身柄拘束のチャンスとみて待ち構えていた。

デラロサ氏は現在、上院の保護下に置かれているが、警察官が敷地を取り囲んで対抗するなど混乱が続いている。

（「イット！」 5月13日放送より）