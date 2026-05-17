大阪府知事、大阪市長を務めた弁護士の橋下徹氏（56）が16日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜午後6時58分）に出演。日本酒製造の現状の問題点について指摘した。

今回の番組では、橋下氏とボクシング元世界3階級制覇王者の長谷川穂積氏（45）、漫才コンビ「メッセンジャー」黒田有（56）が大阪府高槻市でロケ。団地の1階で酒蔵を営む店を訪れた。

この蔵で作られているのは「クラフトサケ」という少し変わった酒で、黒田が「お酒って、勝手に作ったらあかんでしょ？」と聞くと、橋下氏が「確か免許がいるはず」とうなずいた。

店主が取得したのは日本酒の免許ではなく、「その他の醸造酒」の免許。現在の酒税法では、日本酒製造の新規参入は認められておらず、70年以上、新たな免許は許可されていない。そこで店主は、酒の製造段階でフルーツやハーブを加え、日本酒ではなく「その他の醸造酒」の部類にしているという。

これに、橋下氏が「（国が日本酒の）新規免許を出さないんですよ、若い人たちに。既存の酒蔵を守るために。でも若い人たちが…日本酒作りたいって人たちが山ほどいるのに、国内で免許は出さずに、『海外で売る分だったらええよ』って言うんですけど。それは、いきなり海外で売るなんてできないですよ。まず国内で売って、そこでうまくいったら海外」と憤慨した様子。

さらに「吉村知事！ 高市政権の一番あかんところがここ！ すぐ免許出してあげて、免許！」と大阪府知事で日本維新の会の吉村洋文代表に呼びかけていた。