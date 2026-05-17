＜大相撲五月場所＞◇七日目◇16日◇東京・両国国技館

【映像】熱海富士の背後に“やたら気になる”男性の姿

熱戦が続く大相撲五月場所の七日目、関脇・熱海富士が前頭五枚目・若元春（荒汐）を押し出して3勝目を挙げた一番の直後、ひと息ついた熱海富士が土俵下に腰を下ろすと、そのすぐ近くに座る“やたら気になる”男性の姿がネット上で話題になり「え、いるやん」など驚きの声が上がる一幕があった。

六日目まで黒星先行で負けられない熱海富士は、立ち合いおっつけると、頭を下げて一気に若元春を押し出した。

元横綱・若乃花の花田虎上氏は、いいところなく押し出された若元春に対して「下から刺さるように当たらないと、丸い大きな190キロ（公式HPでは197キロ）は押し上げられない」と述べ、立ち合いで勝負あったと説明した。

その後、勝ち名乗りを受けた熱海富士が力水をつけて土俵下に腰を下ろすと、その左後ろには「ととのいました！」の掛け声に続く即興なぞかけで知られるねづっちの姿が。この日は黒いTシャツとデニムというラフな出で立ちで、終始、真剣な眼差しで食い入るように土俵に視線を送っていたが、熱海富士が来るなりチラリ、チラリ。さらに笑顔を浮かべて落ち着かない様子にを見せた。

そんなねづっちの様子にネットでは「え、いるやん」と驚きの声が。さらにねづっちの様子に「めっちゃ嬉しそう」「ファンなのかな」「好角家なんだね」といった反応も聞かれた。(ABEMA／大相撲チャンネル)