佐野勇斗の演技が光っていたと思う「出演作」ランキング！ 『真犯人フラグ』を超える1位は？
All About ニュース編集部は2026年4月20〜21日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「佐野勇斗さんの出演作品」に関するアンケート調査を実施しました。
M!LKのメンバーとして活躍する佐野さんは、2015年公開の映画『くちびるに歌を』で俳優デビュー。演技力が高い俳優で、これまで数多くのドラマや映画に出演してきました。
そこで、この記事では「佐野勇斗の演技が光っていたと思う出演作」ランキングの結果を紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は、2022年3月まで2クール連続で放送された『真犯人フラグ』（日本テレビ系）です。同作は、西島秀俊さんが主演を務めたドラマで、主人公・相良凌介の家族が、こつ然と姿を消したことから始まる考察ミステリーとして人気を集めました。
佐野さんが演じたのは、凌介の娘の恋人として「真犯人」を一緒に探す橘一星。一星はITベンチャー企業の社長とされ、謎多きキャラクターとして人気を集めました。Huluでは、オリジナルストーリー『週刊追求プレミアム』が配信され、一星にフォーカスを当てた物語が展開しています。
回答者からは、「スーツ姿や仕事をしている姿がスマートで、とにかくかっこよかったのが印象的」（40代女性／兵庫県）、「物語のキーマンとして、視聴者を翻弄する多層的な演技が光っていました」（40代男性／宮城県）、「ミステリアスな役柄で感情の振れ幅を巧みに表現していた」（60代男性／神奈川県）などの意見が寄せられました。
1位は、2023年に放送した『トリリオンゲーム』（TBS系）で演じた「平学・ガク」です。人気漫画が原作のドラマで、Snow Manの目黒蓮さんが主演を務めました。
佐野さんが演じたガクは、人とのコミュニケーションが苦手な気弱なパソコンオタク。天才的なITスキルを誇り、同級生の主人公・ハルとともに1兆ドルを稼ぐ夢に挑戦するキャラクターです。同作は劇場版も制作されるなど人気が高く、シリーズを通じて成長していくガクを、佐野さんが繊細に演じました。
回答者からは、「ハルとのバディ感が好きでした。陰キャな感じもおもしろかったです」（30代女性／埼玉県）、「目黒蓮とのコンビがピッタリだったから」（30代女性／茨城県）、「物語が進むにつれて存在感が増していくところも印象的でした」（50代男性／青森県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
M!LKのメンバーとして活躍する佐野さんは、2015年公開の映画『くちびるに歌を』で俳優デビュー。演技力が高い俳優で、これまで数多くのドラマや映画に出演してきました。
そこで、この記事では「佐野勇斗の演技が光っていたと思う出演作」ランキングの結果を紹介します。
2位：『真犯人フラグ』（橘一星）／41票
2位は、2022年3月まで2クール連続で放送された『真犯人フラグ』（日本テレビ系）です。同作は、西島秀俊さんが主演を務めたドラマで、主人公・相良凌介の家族が、こつ然と姿を消したことから始まる考察ミステリーとして人気を集めました。
佐野さんが演じたのは、凌介の娘の恋人として「真犯人」を一緒に探す橘一星。一星はITベンチャー企業の社長とされ、謎多きキャラクターとして人気を集めました。Huluでは、オリジナルストーリー『週刊追求プレミアム』が配信され、一星にフォーカスを当てた物語が展開しています。
回答者からは、「スーツ姿や仕事をしている姿がスマートで、とにかくかっこよかったのが印象的」（40代女性／兵庫県）、「物語のキーマンとして、視聴者を翻弄する多層的な演技が光っていました」（40代男性／宮城県）、「ミステリアスな役柄で感情の振れ幅を巧みに表現していた」（60代男性／神奈川県）などの意見が寄せられました。
1位：『トリリオンゲーム』（平学・ガク）／65票
1位は、2023年に放送した『トリリオンゲーム』（TBS系）で演じた「平学・ガク」です。人気漫画が原作のドラマで、Snow Manの目黒蓮さんが主演を務めました。
佐野さんが演じたガクは、人とのコミュニケーションが苦手な気弱なパソコンオタク。天才的なITスキルを誇り、同級生の主人公・ハルとともに1兆ドルを稼ぐ夢に挑戦するキャラクターです。同作は劇場版も制作されるなど人気が高く、シリーズを通じて成長していくガクを、佐野さんが繊細に演じました。
回答者からは、「ハルとのバディ感が好きでした。陰キャな感じもおもしろかったです」（30代女性／埼玉県）、「目黒蓮とのコンビがピッタリだったから」（30代女性／茨城県）、「物語が進むにつれて存在感が増していくところも印象的でした」（50代男性／青森県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)