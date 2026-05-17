穴場な「富士山絶景スポット」ランキング！ 2位は都心から約1時間の「高尾山」、では1位は？
リクルートが運営する旅行情報サイト「じゃらんニュース」は、全国の20〜50代（1052人）に「穴場な富士山絶景スポットランキング」に関するアンケートを実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
山頂にある展望台の「大見晴台」からは丹沢の山々とともに富士山を望むことができ、ケーブルカー利用でアクセスしやすい点も魅力です。特に冬至の時期は、夕日が富士山頂に重なる“ダイヤモンド富士”が見られる絶好のタイミングとして人気を集めています。
天気が良く空気が澄んだ冬の朝や夕方には、西側の街並みの向こうに富士山が浮かぶ幻想的な光景を楽しむことができます。カフェや階段状の席も完備されており、ドリンクを片手に絶景をゆったり眺められる点も高く評価されました。
(文:All About ニュース編集部)
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2位：高尾山（東京都）2位は、東京都にある標高599mの「高尾山」でした。
山頂にある展望台の「大見晴台」からは丹沢の山々とともに富士山を望むことができ、ケーブルカー利用でアクセスしやすい点も魅力です。特に冬至の時期は、夕日が富士山頂に重なる“ダイヤモンド富士”が見られる絶好のタイミングとして人気を集めています。
1位：横浜ランドマークタワー69階展望フロア「スカイガーデン」（神奈川県）1位は、地上273mから横浜を一望できる「横浜ランドマークタワー」69階展望フロアの「スカイガーデン」でした。
天気が良く空気が澄んだ冬の朝や夕方には、西側の街並みの向こうに富士山が浮かぶ幻想的な光景を楽しむことができます。カフェや階段状の席も完備されており、ドリンクを片手に絶景をゆったり眺められる点も高く評価されました。
(文:All About ニュース編集部)