米クラシック3冠の第2ラウンド「第151回プリークネスS」は16日、メリーランド州ローレルのローレルパーク競馬場（ダート1900メートル、14頭立て）で行われ、パコ・ロペス（40）騎乗の4番人気ナポレオンソロ（牡3＝C・サマーズ、父リアムズマップ）が道中2番手から4コーナーで先頭に立ち、1馬身1/4差で押し切った。昨年デビュー2連勝でシャンペンS（G1）を制し、今年2戦はファウンテンオブユースS、ウッドメモリアルSと続けて5着に敗れ、その後はここに狙いを絞って1冠奪取につなげた。

良馬場で勝ち時計は1分58秒69。前走ウッドメモリアルS7着アイアンオナーが2着、前走ルイジアナダービー5着チップホンチョが3着に入った。

3冠初戦ケンタッキーダービーから中1週で3頭が出走し、オシェリ（ケンタッキーダービー3着）が4着、インクレディボルト（同6着）が5着、ロブスタ（同14着）は9着。未勝利、ミラクルウッドS、フェデリコテシオSとデビュー3連勝で臨んだ1番人気タージマハルは10着だった。

3冠最終戦ベルモントS（サラトガ、ダート2000メートル）は6月6日に組まれ、レース間隔を考慮してプリークネスSをパスしたケンタッキーダービー馬ゴールデンテンポは中4週で2冠制覇にチャレンジする。