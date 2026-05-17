今日からやるべき入浴効果を高める最強の入浴方法とは？【免疫力の話】

入浴効果を高める最強の入浴方法とは

入浴効果を高めるためのひと工夫

いつものお風呂にもうひと工夫を加えることで、さらに入浴効果を高めて、免疫力をアップすることができます。

なかでも、もっともお手軽で効果も高いのが、日本のお風呂の定番アイテム「入浴剤」の活用です。入浴剤を入れたお風呂は、普通のお湯に比べて温浴効果が高く、お風呂から出たあともしばらくは体がポカポカして、湯冷めもしにくくなります。

また、お湯の色や香りが変わることで、気分が落ち着き、バスタイムを楽しくしてくれるのも入浴剤の魅力です。

少し高級な炭酸ガス入りの入浴剤はさらに温浴効果が高くなっています。血中に取り込まれた炭酸ガスが血管を広げ、血流量を増加。お風呂で温められた血液が全身をめぐることで、体の隅々までしっかり温めてくれるので、ちょっと疲れが溜まっているな、と感じたときには「炭酸ガス入り」や「温泉成分配合」の入浴剤を試してみるのもオススメです。

入浴剤を切らしてしまった、色や香りが苦手という方は、２～３分お湯につかったら手足に冷たいシャワーを数秒かける、この動作を４～５回くり返してみてください。

入浴剤と同様、全身の血流がよくなり、体を隅々まで温めることができます。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 免疫力の話』