日本人3選手所属のザンクト・パウリが最下位で降格…CLやEL出場チームも決まる:ブンデスリーガ最終節
ブンデスリーガ最終節が16日に各地で行われ、来季のUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)出場チームや降格チームなどが決定した。
すでに連覇を決めていたバイエルンはケルンに5-1で大勝。ベンチスタートのDF伊藤洋輝に出番はなかった。エースのFWハリー・ケインはハットトリックを達成。今季36ゴールとし、2位以下を大きく引き離して得点王に輝いた。
来季の欧州CLは1位バイエルンをはじめ、2位ドルトムント、3位ライプツィヒ、4位シュツットガルトの4チームが出場権をつかんでいる。
また、UEFAヨーロッパリーグ(EL)出場権は、DF町田浩樹が所属する5位ホッフェンハイム、6位レバークーゼンが獲得。MF鈴木唯人が在籍するフライブルクは7位でフィニッシュし、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)を手にした。
一方、MF堂安律やDF小杉啓太が所属するフランクフルトは8位。今季は欧州CLに参戦したが、来季は欧州カップ戦出場なしとなった。
残留争いではMF藤田譲瑠チマ、DF安藤智哉、DF原大智が在籍する18位ザンクト・パウリとFW塩貝健人の16位ボルフスブルクが直接対決。アウェーのボルフスブルクが3-1で勝利し、昇降格プレーオフに回る16位でリーグ戦を終えた。ザンクト・パウリは最下位が確定。17位ハイデンハイムとともに自動降格となった。
以下、試合結果
第34節
5月16日(土)
フランクフルト 2-2 シュツットガルト
フライブルク 4-1 ライプツィヒ
ブレーメン 0-2 ドルトムント
ボルシアMG 4-0 ホッフェンハイム
ウニオン・ベルリン 4-0 アウクスブルク
ザンクト・パウリ 1-3 ボルフスブルク
ハイデンハイム 0-2 マインツ
バイエルン 5-1 ケルン
レバークーゼン 1-1 ハンブルガーSV
すでに連覇を決めていたバイエルンはケルンに5-1で大勝。ベンチスタートのDF伊藤洋輝に出番はなかった。エースのFWハリー・ケインはハットトリックを達成。今季36ゴールとし、2位以下を大きく引き離して得点王に輝いた。
来季の欧州CLは1位バイエルンをはじめ、2位ドルトムント、3位ライプツィヒ、4位シュツットガルトの4チームが出場権をつかんでいる。
一方、MF堂安律やDF小杉啓太が所属するフランクフルトは8位。今季は欧州CLに参戦したが、来季は欧州カップ戦出場なしとなった。
残留争いではMF藤田譲瑠チマ、DF安藤智哉、DF原大智が在籍する18位ザンクト・パウリとFW塩貝健人の16位ボルフスブルクが直接対決。アウェーのボルフスブルクが3-1で勝利し、昇降格プレーオフに回る16位でリーグ戦を終えた。ザンクト・パウリは最下位が確定。17位ハイデンハイムとともに自動降格となった。
以下、試合結果
第34節
5月16日(土)
フランクフルト 2-2 シュツットガルト
フライブルク 4-1 ライプツィヒ
ブレーメン 0-2 ドルトムント
ボルシアMG 4-0 ホッフェンハイム
ウニオン・ベルリン 4-0 アウクスブルク
ザンクト・パウリ 1-3 ボルフスブルク
ハイデンハイム 0-2 マインツ
バイエルン 5-1 ケルン
レバークーゼン 1-1 ハンブルガーSV