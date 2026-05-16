第1弾は清家清の「私の家」を舞台に服部恭平が撮影　ジセツが新プロジェクトを始動

兵庫県・西脇市の播州先染め織物工場 東播染工（とうばんせんこう）が手掛けるアパレルブランド「ジセツ（jisetsu）」が、新プロジェクト「nowhere ones」を始動する。第1弾となる「#01｜場所に残る記憶と未来」を京都のオルタナティブスペース「koen」で、5月22日から24日、28日から31日までの7日間開催。期間中同会場では、ジセツの2026年秋冬コレクションの受注会と2026春夏の即売会も実施する。

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nowhere onesは、衣服を時間や記憶を宿す前の“何ものでもない状態”に戻すことで、余白のある存在として“着る人自身の記憶へとひらく”ことを試みる取り組み。第1弾では、建築家の清家清が手掛けた住宅「私の家」を舞台に、その場所に積み上げられてきた時間の過ごし方にフォーカス。会場となるkoenでは、ギャラリー、カフェ、ショップがゆるやかにつながり、同住宅で暮らしてきた八木幸二、八木ゆり夫妻をモデルに写真家の服部恭平が撮り下ろした写真と、Edelkoort Eastの代表取締役である家安香によるテキスト、八木夫妻のインタビュー文章を横断して展示する。

同プロジェクトは、今後1年間「私の家」を起点に同一テーマでの表現を継続し、その後テーマや場所、人を変えながら実施していく予定。ジセツのデザイナーの足立直人は、今後の展望について「どう過ごすかということを多角的に包括していきたい」とし、第1弾の展示内容を東京で発表する機会も検討しているという。

◾️nowhere ones #01｜場所に残る記憶と未来会場

期間：2026年5月22日（金）〜5月24日（日）、5月28日（木）〜5月31日（日）

会場：koen

所在地：京都府京都市左京区一乗寺塚本町15-2