ものまねタレントのりんごちゃん（年齢非公表）が17日までに自身のインスタグラムを更新。ダイエットで“別人級激変”した姿を公開した。

「NHK青森『発見!あおもり深世界』」「ご覧になれない地域の方や、同時配信、お見逃し配信はNHK ONEにて観ることができます」と15日に放送されたテレビ番組をアピールし、ギンガムチェックのジャケットに白いレースのロングスカート姿の写真をアップした。

この投稿にフォロワーらからは「可愛いぃぃぃー」「痩せたら美人だとは思ってたけど予想以上にべっぴんさんですね〜」「最初しょこたんかなぁ。。と思っちゃいました」「見るたびにベッピンさんになるぅ」「りんごちゃん痩せた？」などの声が寄せられている。

りんごちゃんは4月放送のTBS系「熱狂マニアさん！」（土曜後7・00）で3回目のダイエット企画に挑戦。過去2回の挑戦で計15・1キロの減量に成功していたが、今回は「3日間回転寿司のみダイエット」と題し、先に汁物を飲み、その後で5皿食べる「先汁、5皿の法則」をベースに、タンパク質豊富なネタを選び、むくみ回避のためレモン汁と減塩醤油を活用、アレンジメニューなど工夫を凝らし3食を楽しみながら取り組んだ。その結果、体重マイナス3キロ、ウエストマイナス5センチを達成した。

りんごちゃんは、青森県十和田市出身。地元の高校を卒業後に上京し、アルバイトをしながら芸能界入りを目指し、2019年にものまねタレントとしてブレーク。

女子らしいキュートな容姿と、武田鉄矢らのものまねで見せる野太い歌声のギャップで人気となった。