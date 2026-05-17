「球筋いいなぁ」「普通にすげぇwww」… ガンバレルーヤまひる＆よしこ、野球の実力に驚きの声
お笑いコンビ・ガンバレルーヤ（まひる、よしこ）が、このほどオリックス・バファローズのセレモニアルピッチに登場した様子が、17日までに球団の公式YouTubeで公開され、反響が寄せられている。
【動画】「球筋いいなぁ」… ガンバレルーヤ、セレモニアルピッチに登場
ガンバレルーヤの2人は、5月4日に京セラドーム大阪で開催された千葉ロッテマリーンズ戦に登場した。
動画では、セレモニアルピッチ前のキャッチボールや、本番のピッチングを公開。まひるがピッチャーとしてマウンドにあがり、よしこがキャッチャーを務めた。
まひるは、高校時代にソフトボール部で全国ベスト16になった実力者。キャッチボールでは、プロ野球選手を相手に力強いボールを投げ込んだ。相方のよしこも見事なキャッチングを披露した。
ファンからは「なんか上手いぞ！」「まひるさん普通にすげぇwww」「まひるちゃんの球筋いいなぁ」「普通に二人とも野球がうめぇー」など、多数の声が寄せられている。
【動画】「球筋いいなぁ」… ガンバレルーヤ、セレモニアルピッチに登場
ガンバレルーヤの2人は、5月4日に京セラドーム大阪で開催された千葉ロッテマリーンズ戦に登場した。
動画では、セレモニアルピッチ前のキャッチボールや、本番のピッチングを公開。まひるがピッチャーとしてマウンドにあがり、よしこがキャッチャーを務めた。
まひるは、高校時代にソフトボール部で全国ベスト16になった実力者。キャッチボールでは、プロ野球選手を相手に力強いボールを投げ込んだ。相方のよしこも見事なキャッチングを披露した。
ファンからは「なんか上手いぞ！」「まひるさん普通にすげぇwww」「まひるちゃんの球筋いいなぁ」「普通に二人とも野球がうめぇー」など、多数の声が寄せられている。