■MLB ホワイトソックス ー カブス（日本時間17日、レート・フィールド）

ホワイトソックスの村上宗隆（26）が本拠地でのカブス戦に“2番・一塁”で先発出場。3回の第2打席に16号本塁打を放った。村上はこの一発で、ア・リーグ本塁打争いで首位に立つ、ヤンキースのA.ジャッジ（34）に並び、リーグトップタイとなった。

カブスの先発・J.タイオン（34）に対し、1回の第1打席は四球を選択。無死一、二塁のチャンスを作ると、続くM.バルガス（26）に3ラン本塁打が飛び出し先制に成功した。3点リードで迎えた3回第2打席、カウント1ー1からの3球目、チェンジアップを捉えると、打球はセンター左に飛び込む本塁打に。侍ジャパンでチームメイトだった鈴木誠也（31）の目の前で豪快な1発を放ち、Wソックスのリードを広げた。

2018年、ルーキーだった大谷翔平は9月4日に16号と、村上は約4か月早く到達した。シーズン57本ペースと、ルーキーでの本塁打量産への期待がさらに高まり、16本で松井秀喜（ヤンキース）に並び歴代3位、大谷がマークしたルーキー日本選手最多本塁打の22本まであと6本に迫った。



【メジャー日本選手1年目のホームラン数】

1位：大谷翔平（18年エンゼルス） 22本

2位：城島健司（06年マリナーズ） 18本

3位：松井秀喜（03年ヤンキース） 16本

村上宗隆（26年Wソックス）

5位：井口資仁（05年Wソックス） 15本

吉田正尚（23年Rソックス）

7位：鈴木誠也（22年カブス） 14本

8位：新庄剛志（01年メッツ） 10本

福留孝介（08年カブス）

青木宣親（12年ブルワーズ）

岡本和真（26年Bジェイズ）

12位：イチロー（01年マリナーズ） 8本

筒香嘉智（20年レイズ）

