「お尻のざらざらどうしたらいいの…」悩んでた時に見つけた100均の神グッズ

お尻や二の腕のざらつき、どうケアすればいいの…？と悩みを抱える方におすすめしたいのが、ダイソーの『＆. 角質ケア用ボディシート（ザラザラ用、26枚）』。拭くだけで手軽に角質ケアができるうえ、保湿成分配合で使用後もしっとり感が続きます。実際に膝や二の腕、お尻で試してみたので、早速レビューしていきます！

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商品情報

商品名：＆. 角質ケア用ボディシート（ザラザラ用、26枚）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：200mm×150mm

内容量：26枚

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480962948

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暖かくなると薄着になる機会が増えて、二の腕のざらつきやお尻のゴワつきが気になってくる…そんな方も多いのではないでしょうか。

ボディスクラブは面倒だし、専用クリームは高い。そんな時にダイソーで見つけたのが『＆. 角質ケア用ボディシート（ザラザラ用、26枚）』です。

価格はもちろん￥110（税込）。26枚入りなので、毎日気軽に使いやすいのも嬉しいポイントです。

シートは液がひたひたに染み込んだ柔らかいタイプ。

肌あたりがやさしく、ピリピリとした刺激も感じにくいのが◎日本製という安心感もあり、広いパーツにも安心して使えます。

さらに注目したいのが配合成分。

ピーリング作用のあるAHAに加え、バリア機能をサポートするとされるCICA、さらにはヒアルロン酸や乳酸桿菌／ブドウ果汁発酵液など、保湿が期待される成分も含まれています。

コスメ用品売り場に急げ！ダイソーの『＆. 角質ケア用ボディシート（ザラザラ用、26枚）』

実際に気になるパーツで試してみると、膝や二の腕は一拭きでもつるんとした触り心地に変化。

お尻のざらつきも、ひどい部分を除いてなめらかになって、これは続けたくなる…！と感じました。

ただし、乾燥と角質が蓄積していた肘は一回ではツルツルにならず。

とはいえ、肌表面はやわらかく整った感じがあったので、一発で解決するというより、コツコツ続けることで変化を実感できそうなアイテムでした。

今回はダイソーの『＆. 角質ケア用ボディシート（ザラザラ用、26枚）』をご紹介しました。

使用後も肌がしっとり落ち着いていて、拭き取り系なのにつっぱり感が少ないのも好印象。乾燥が強い部分には、保湿クリームをプラスした方が安心です。

ほぼ香りもないので、香り付きのボディケアが苦手な方も使いやすそう！気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。