そのやり方間違ってるかも！ベースメイクの正しい塗り方MAP

メイクアップアーティストの園佳子（そのよしこ）です。実はやり方を間違っている人が多いのがベースメイク。今回は化粧下地・ファンデーション・コンシーラーの正しい塗り方をご紹介します。今っぽ垢抜け肌を目指したい人はぜひマネしてくださいね。

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化粧下地

化粧下地は使っていますか？日焼け止め兼化粧下地というアイテムもありますが、化粧下地効果がないものもあるので、使っているアイテムの表示も確認しておきましょう。

化粧下地と書いてあるものは、ファンデーションの密着度を上げてくれて、化粧持ちを良くしてくれます。

化粧下地はただ塗るだけではなく、肌のキメの流れに沿って塗ることが大切です。基本的には、顔の中心から外側に向けて塗ると間違いないです。

塗った後にハンドプレスして、しっかり肌に馴染ませておくことで、ムラ付きも防いで、よりファンデーションの密着度を上げてくれます。

手の皮膚温が高い方は、スポンジでタッピングして馴染ませると乾きにくくなります。

使用したのはエリクシール デーケアレボリューション トーンアップ ベビーピンクです。

ファンデーションの塗り方

ファンデーションを塗る時もキメの流れに沿って塗るのはもちろんですが、塗る範囲に注意しましょう。

顔全体に塗り広げてしまうと、顔が大きく見えたり、首との境目が目立ってしまって、顔だけ浮いて見えます。

ファンデーションは顔の中心部分をメインに塗るようにして、フェイスラインまで塗らないほうが、顔の立体感も出てナチュラルな仕上がりになります。

目のキワも全部に塗らずに、少し隙間を開けておくことで目を大きく見せやすく、後で塗るアイシャドウの効果をアップさせてくれます。

使用したのはKEYTH ピンクマグネットクッションです。

コンシーラーの塗り方

コンシーラーは、必要な箇所にしっかりしたカバー力でカモフラージュすることで厚塗りを防ぎ、ベースメイクを格上げしてくれるアイテムです。肌の色ムラの原因になるクマ、シミ、赤みは、カラーコンシーラーを使って色味のコントロールもすると、厚塗りせずにカモフラージュできます。

目の下のクマは、明るい色味のコンシーラーだと透けて見えてしまうので、ダーク目もしくはオレンジ系のコンシーラーを使うと、薄づきでもカバーできます。クマをカバーしただけだと、目の下の影ができて顔がくすんで見えやすい場合は、ブルーのコンシーラーを目の下に薄くのせておくと、顔色がぱっと明るく見えます。

シミの部分は、ダーク目のコンシーラーでカバーするほうがキレイにカモフラージュできます。ブラシで輪郭をトントンとボカすと、部分的にのせた感を防げます。

小鼻の周りや頬に赤みが出やすい箇所は、グリーンのコンシーラーを使うとキレイにカバーできます。

使用したのはDear.A パーソナルシングルコンシーラーとNARS ソフトマットコンプリートコンシーラーです。

いかがでしたか？ベースメイクアイテムは種類や用途に合わせてかなりの数があるので、どれをどう使うのか理解するのに大変かもしれませんが、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。

気になった方はぜひチェックしてみてください。