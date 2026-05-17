100均で買って大成功！朝の時間に余裕ができた！レンジもフライパンもイケちゃう魔法のトレー

朝ごはんやお弁当作りって、フライパンがひとつしか使えないだけでバタバタしがちですよね。セリアには、そんな“あと1品、同時に作りたい”をサポートしてくれるアイテムがあります。メインを焼きながら別のおかずも一緒に調理できるスグレモノで、電子レンジやオーブンにも対応◎時短調理の心強い味方です♡

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：時短調理シリコントレー

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：11×11×3cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4545244699925

フライパンに並べて同時調理が叶う！セリアの『時短調理シリコントレー』

忙しい朝の調理って、メインのおかずを焼きながら「卵も焼きたい」「副菜も進めたい」となりがち。でもフライパンを分けると洗い物が増えるし、コンロも埋まってしまいますよね。

そんなとき、セリアのキッチングッズ売り場で見つけたのが『時短調理シリコントレー』。素材はシリコーン樹脂製。手のひらくらいのサイズ感で、約11×11×3cmの小ぶりなトレーです。

この商品の特徴は、フライパンの中を仕切りながら調理できるところ。ひとつのフライパンの中で食材を分けながら、別々のメニューを同時に調理することができます。

フライパンを増やさずに作業を進められるので、朝食やお弁当作りの流れがかなりスムーズになります。複数並べて使えば、2〜3品同時調理も夢じゃありません♡

メイン調理の横で副菜も作れる！レンジもオーブンもOKで使い道が広い！

大きめのフライパンにトレーを置けば、メインを焼きながら横で卵を焼いたり、野菜を炒めたりできます。今回はトレーの中で鮭を、空いたスペースでほうれん草を炒めてみました。

食材を分けて調理できるので、味移りしにくいのもポイント。フライパンを何枚も使わなくて済むので、後片付けもラクになります。

トレー越しに熱が伝わるので、フライパンで直接焼くよりも加熱はゆっくりです。その分、急激に火が入りにくいので、ふっくらとした仕上がりになります。

しっかり焦げ目を付けたいお肉や魚料理にはあまり向きませんが、じっくり火を通したい副菜や蒸し焼き系とはかなり相性がよさそうです。

しかも、このトレーはフライパン専用ではありません！電子レンジやオーブンにも対応しているのがすごいところ。

トースターで目玉焼きを作ったり、ちょっとした加熱調理を分けて行ったりと、使い道がかなり幅広めです。

耐熱温度は230℃、耐冷温度は−30℃。フライパン調理の場合は弱火〜中火で使用し、電子レンジで使う時はラップなどで覆って使用します。オート調理モードは使用不可なのでご注意ください。

また、直火には対応していません。ガスコンロの火に直接当てないよう気を付けたいところ。食洗機と食器乾燥機にも非対応なので、お手入れは手で洗う必要があります。

それでも、ひとつのフライパンで同時進行しやすくなるだけで、朝の支度がかなりラクになります。調理スペースも洗い物も増やしすぎず、あと1品を効率よく作りたい時に助かるアイテムです。

今回は、セリアの『時短調理シリコントレー』をご紹介しました。気になる方は、ぜひセリアで探してみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。