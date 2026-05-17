100均で家事の救世主見つけた！早く出会いたかった…水周りのイライラを解消するマット

先日ダイソーで、水周りのイライラを解消する便利グッズを発見！これがあれば、洗い物後のシンク奥の水浸しを防いで、拭き取りの手間を劇的にカットできます♪ どんなキッチンにも馴染むシンプルなデザインも優秀。220円（税込）で毎日の名もなき家事がぐっとラクになるので、ぜひチェックしてみてくださいね。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：水切りマット（蛇口用）

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：45cm×14.8cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480596143

これがあれば家事がぐっとラクになる♡ダイソーの『水切りマット（蛇口用）』

今回は、ダイソーのキッチン消耗品売り場で見つけた『水切りマット（蛇口用）』をご紹介！

この水切りマットを蛇口の根元に設置することで、食器洗いなどで気がつくと水浸しになっているシンク奥の掃除の手間を劇的に減らしてくれる便利グッズなんです。

カラーは落ち着いた雰囲気のグレーで、出しっぱなしにしていても生活感が出すぎず、クリーンな印象に♪

表面に凹凸と傾斜がついており、受け止めた水がそのままシンクへと流れ落ちる仕組みです。

マットに洗った後のスポンジや洗剤ボトル、ハンドソープなども直接置けます。接地面が濡れないので、ボトルの底のヌメリを防げるのも嬉しいですよね。

220円でプチストレスが解消◎サイズは要チェック！

シリコーン製の素材で柔らかく、シンクの形状や蛇口の根元に柔軟にフィットするのも魅力。汚れたらサッと洗うだけでOKなのでお手入れも簡単です。

端は折れ曲がるようになっていて、蛇口周りにフィットさせられるようになっています。

実際に使ってみて気になったのは、我が家のシンクだと微妙に浮いてレバー操作時に根元の切り込みから水が侵入してしまう点。

下に水が溜まると結局掃除が必要になりますが、掃除の頻度を抑えてシンク周りの清潔感をキープできるので、家事の負担はぐっと減りそうです♪

サイズさえ合えば、220円（税込）で毎日のプチストレスが解消されるので、迷わず買いな名品です。

今回は、ダイソーで見つけた『水切りマット（蛇口用）』をご紹介しました。

一度使えば、その快適さに手放せなくなること間違いなし！ぜひこの機会にダイソーでチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。