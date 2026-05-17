【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは次世代エネルギー
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、未来のエネルギーを支える設備、地域の課題に向き合う取り組み、そして私たちの体の仕組みに関わる言葉という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
すい□□んく
か□□いさく
き□□いしゃ
ヒント：人が減り続ける場所を支える活動、そして何もしなくても体の中で使われる生命エネルギーを思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「そた」を入れると、次のようになります。
すいそたんく（水素タンク）
かそたいさく（過疎対策）
きそたいしゃ（基礎代謝）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、クリーンな未来を作るための設備、地域の暮らしを守るための知恵、そして健やかな毎日を支える体内のリズムを組み合わせました。共通の「そた」という音が、地球を救う先端技術の現場から、地域の活性化を目指す切実な願い、さらに一刻も休まずに刻まれる生命の鼓動までを意外なリズムでつないでいます。言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、未来のエネルギーを支える設備、地域の課題に向き合う取り組み、そして私たちの体の仕組みに関わる言葉という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
すい□□んく
か□□いさく
き□□いしゃ
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正解：そた正解は「そた」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「そた」を入れると、次のようになります。
すいそたんく（水素タンク）
かそたいさく（過疎対策）
きそたいしゃ（基礎代謝）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、クリーンな未来を作るための設備、地域の暮らしを守るための知恵、そして健やかな毎日を支える体内のリズムを組み合わせました。共通の「そた」という音が、地球を救う先端技術の現場から、地域の活性化を目指す切実な願い、さらに一刻も休まずに刻まれる生命の鼓動までを意外なリズムでつないでいます。言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)