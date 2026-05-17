◆米大リーグ エンゼルス―ドジャース（１６日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャースのロバーツ監督が１６日（日本時間１７日）、敵地・エンゼルス戦の前に取材に応じ、前日に左肘の遊離体のため負傷者リスト（ＩＬ）入りしたスネルが手術を受けることを明言した。長期離脱は必至で、指揮官は「関節内の遊離体を取り除く手術になるはずだ。回復も比較的早い見込みだよ。だからそこについては前向きに捉えている。具体的なタイムテーブルはまだ分からない。ただＭＲＩや検査結果などを見る限り、思ったより早くプレーに戻れる感触はある」と述べた。

２度のサイ・ヤング賞を受賞しているスネルは移籍１年目の昨季、ポストシーズンでは山本由伸とともにエース級の活躍でチームをワールドシリーズ連覇に導いた立役者。だが、今季は左肩の疲労で出遅れ、今月９日（同１０日）の本拠地・ブレーブス戦でメジャー初登板したばかりだった。本来はもう１度マイナーでリハビリ登板する見込みだったが、グラスノーが腰のけいれんでＩＬ入りしたことを受けて緊急登板し、３回６安打５失点で黒星を喫していた。

前日はスネルに代わってクラインが先発し、ブルペンデーで８投手が２安打完封リレーを見せた。この日、ロバーツ監督は「（スネルとは）テキストではやり取りしたよ。カレンダーに手術日が決まって、処置を済ませて、またキャッチボールやクラブハウスに戻る方向へ進めることに前向きになっていた」と話した。