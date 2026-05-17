木村文乃、食パン×みそ汁“わが子のリクエスト”に応えた和洋折衷ごはんを紹介「えぇーってなっても食べたいって言うならぁと…」
俳優の木村文乃（38）が15日、自身のインスタグラムを更新。“わが子のリクエスト”に応えた、和洋折衷のおうちごはんを披露した。
【写真】かわいらしい手もチラリ！食パン×みそ汁が並ぶ“和洋折衷”ごはん披露の木村文乃
木村は「チビうさごはん」と書き出し、わが子のために作った食事を紹介。メニューについて「焼いたパンと焼かないパン」「サーモン塩焼き」「ブロッコリートマト」「たまごの白身」「キャベツのおみそ汁」「マスカット」と明かした。
パン×みそ汁が並ぶ“和洋折衷”の食卓について、木村は食事の準備中にわが子から「パンとたまごが食べたいの」とのリクエストがあり、白米を用意していたものの急遽“路線変更”したものであると説明。「えぇーってなっても食べたいって言うならぁと白米つまみながらパンを焼く」「だからパンなのにおみそ汁です」と、楽しみながら育児に奮闘する日常を伝えていた。
コメント欄には「美味しそう」「文章でお子さんの成長が窺えますね 食欲が旺盛でなによりです」「女優ママさんいつも頑張っていますね」「文乃ママの子になりたい」など、さまざまな声が寄せられている。
木村は2016年11月に演技講師の男性と結婚するも、19年に離婚。23年3月に一般男性との再婚を発表し、同年7月に第1子の出産を報告した。
【写真】かわいらしい手もチラリ！食パン×みそ汁が並ぶ“和洋折衷”ごはん披露の木村文乃
木村は「チビうさごはん」と書き出し、わが子のために作った食事を紹介。メニューについて「焼いたパンと焼かないパン」「サーモン塩焼き」「ブロッコリートマト」「たまごの白身」「キャベツのおみそ汁」「マスカット」と明かした。
パン×みそ汁が並ぶ“和洋折衷”の食卓について、木村は食事の準備中にわが子から「パンとたまごが食べたいの」とのリクエストがあり、白米を用意していたものの急遽“路線変更”したものであると説明。「えぇーってなっても食べたいって言うならぁと白米つまみながらパンを焼く」「だからパンなのにおみそ汁です」と、楽しみながら育児に奮闘する日常を伝えていた。
コメント欄には「美味しそう」「文章でお子さんの成長が窺えますね 食欲が旺盛でなによりです」「女優ママさんいつも頑張っていますね」「文乃ママの子になりたい」など、さまざまな声が寄せられている。
木村は2016年11月に演技講師の男性と結婚するも、19年に離婚。23年3月に一般男性との再婚を発表し、同年7月に第1子の出産を報告した。