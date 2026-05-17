お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤（53）の妻でモデル・蜂谷晏海（34）が16日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。夫のライブを訪れたことを報告した。

この日、LINE CUBE SHIBUYAで開催されたお笑いライブ「爆笑★オン・パレード」のポスターの写真とともに「単独のライブは夜遅くて行けなかったので この日を待ちに待っていた…！今日のために両親に東京に来てもらい、子どもを預けて会場へ！」と夫出演のライブに足を運んだことを明かした。

「久しぶりに漫才見れて嬉しかった！超面白かった！初めての！念願の、早坂営業も楽しかったー！」とつづった。

「グッズも自腹で買って ハイタッチ会も参加した！笑笑」と蜂谷。「旦那とハイタッチして 他の皆さんともハイタッチできて 嬉しくて緊張した！笑」と記した。

「もうちょっと子どもたちが大きくなったらいつかみんなで見にいきたいな！それまで漫才続けてね」と夫へメッセージを送った。

蜂谷は2022年9月、8年の交際を経て井戸田と結婚。24年7月に第1子・男児、昨年12月に第2子・次男が誕生している。