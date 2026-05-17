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17日午前9時7分ごろ、岩手県、宮城県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.9と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、岩手県の宮古市、山田町、釜石市、盛岡市、八幡平市、矢巾町、それに一関市、宮城県の気仙沼市、登米市、涌谷町、それに石巻市です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□岩手県
宮古市　山田町　釜石市
盛岡市　八幡平市　矢巾町
一関市

□宮城県
気仙沼市　登米市　涌谷町
石巻市

■震度1
□岩手県
田野畑村　普代村　大船渡市
陸前高田市　住田町　大槌町
二戸市　滝沢市　雫石町
葛巻町　岩手町　紫波町
軽米町　花巻市　北上市
遠野市　奥州市　西和賀町
平泉町

□宮城県
栗原市　大崎市　宮城加美町
宮城美里町　東松島市　松島町
岩沼市

□青森県
平内町　八戸市　十和田市
三沢市　野辺地町　七戸町
東北町　三戸町　五戸町
青森南部町　階上町　むつ市
東通村

□秋田県
横手市　大仙市

□山形県
中山町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。