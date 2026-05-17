岩手県、宮城県で最大震度2の地震 岩手県・宮古市、山田町、釜石市、盛岡市、八幡平市、矢巾町、一関市
17日午前9時7分ごろ、岩手県、宮城県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.9と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、岩手県の宮古市、山田町、釜石市、盛岡市、八幡平市、矢巾町、それに一関市、宮城県の気仙沼市、登米市、涌谷町、それに石巻市です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□岩手県
宮古市 山田町 釜石市
盛岡市 八幡平市 矢巾町
一関市
□宮城県
気仙沼市 登米市 涌谷町
石巻市
■震度1
□岩手県
田野畑村 普代村 大船渡市
陸前高田市 住田町 大槌町
二戸市 滝沢市 雫石町
葛巻町 岩手町 紫波町
軽米町 花巻市 北上市
遠野市 奥州市 西和賀町
平泉町
□宮城県
栗原市 大崎市 宮城加美町
宮城美里町 東松島市 松島町
岩沼市
□青森県
平内町 八戸市 十和田市
三沢市 野辺地町 七戸町
東北町 三戸町 五戸町
青森南部町 階上町 むつ市
東通村
□秋田県
横手市 大仙市
□山形県
中山町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。