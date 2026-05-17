相手の死角に入らないよう配慮

日常的にクルマを運転していると、街中で様々なマークを付けた車両を目にすることがあります。免許取得から1年未満のドライバーが掲示する「初心者マーク」や、70歳以上の運転者が対象の「高齢運転者マーク」は、広く認知されているマークと言えるでしょう。

しかし、緑色の円の中に黄色い「ちょうちょ」が描かれたマークについては、その意味を正確に知る人は少ないかもしれません。

【画像】 これが「ちょうちょマーク」の意味です！ 画像で見る（5枚）

この「ちょうちょマーク」は、正式には「聴覚障害者標識」と呼ばれるものです。その名の通り、聴覚に障害を持つ方がクルマを運転する際、車体の前後に表示することが義務付けられている、非常に大切なマークです。

かつて、重度の難聴を持つ方は運転免許を取得できませんでした。具体的には、補聴器を使っても「10メートルの距離で90デシベルの警音器（クラクション）の音が聞こえない」場合が該当し、その理由は周囲の危険を音で察知することが困難なためでした。

しかし、2008年の道路交通法改正で規制が緩和され、特定の条件を満たすことで運転が可能になりました。その条件とは、後方の死角を補うための「特定後写鏡（ワイドミラーや補助ミラー）」を装着すること、そしてこの聴覚障害者マークを表示することです。

90デシベルという音量は、犬の鳴き声や地下鉄の車内、防犯ブザーの音に匹敵する「きわめてうるさい音」とされています。

つまり、ちょうちょマークを掲示しているドライバーは、他車からのクラクションはもちろん、踏切の警報音や後方から接近する緊急車両のサイレンといった音も聞こえにくい、あるいは全く聞こえない状態で運転しているのです。彼らはミラーを最大限に活用して視覚で情報を補いながら、極めて慎重に運転しています。

では、私たちがこのマークを付けたクルマを見かけた場合、どのように対応すべきでしょうか。最も重要なのは、「音で危険を知らせても気づかれない可能性がある」という事実を深く認識し、常に安全な車間距離を確保することです。相手の死角に入らないよう配慮し、車線変更や合流をしようとしている場面では、普段以上に積極的に道を譲るといった思いやりが求められます。

また、この聴覚障害者マークを掲示したクルマに対し、危険防止などやむを得ない理由なく幅寄せを行ったり、車間距離を詰めたり、急な割り込みをしたりする行為は、「初心運転者等保護義務違反」として交通違反に問われます。

この違反で取り締まりを受けると、違反点数1点に加え、普通車の場合は6000円の反則金が科されます。さらに、行為が悪質だと判断されれば、5万円以下の罰金という刑事罰が適用される可能性もあります。この保護義務は、道路交通法において初心者マークや高齢者マークと同様に定められています。

免許更新時の教本にも記載されている内容ですが、警察庁が2024年に公表した調査報告書によると、この条件で免許を保有している人の割合は全体のわずか0.002%と極めて少数です。

そのため、街でちょうちょマークを見かける機会も少なく、認知度が低いのが実情です。見慣れないマークかもしれませんが、このマークが持つ意味を一人ひとりが理解し、思いやりのある運転を心がけることが、すべてのドライバーにとって安全な交通環境の実現につながります。