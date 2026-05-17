竹田麗央が6差5位で最終日へ 山下美夢有が「67」で浮上、渋野日向子は60位に後退
＜クローガー・クイーンシティ選手権 3日目◇16日◇マケテワCC（オハイオ州）◇6416ヤード・パー70＞米国女子ツアーの3日目は、朝から雷雨による2時間34分の中断も挟んだが、第3ラウンドが終了した。
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日本勢は8人が決勝ラウンドをプレー。首位と3打差の5位で予選を通過した竹田麗央は、3バーディ・2ボギーの「69」と伸ばし、トータル5アンダーで5位を維持し最終日に向かう。首位との差は6打に広がった。山下美夢有は5バーディ・2ボギーの「67」と伸ばし、トータル3アンダー・16位タイまで浮上。吉田優利もトータル1アンダーにし、29位タイに順位を上げた。原英莉花、西郷真央はトータル1オーバー・46位タイ、畑岡奈紗はトータル2オーバー・52位タイで最終日に入る。1アンダーの25位で決勝に進んだ渋野日向子は、「74」と苦しみトータル3オーバー・60位タイに後退。櫻井心那も「73」でトータル5オーバー・70位タイに落とした。ツアー通算1勝の22歳、ロティ・ウォード（イングランド）が「65」と大きく伸ばし、トータル11アンダーの単独首位に浮上。2位に3打差をつけ、昨年7月の「ISPS HANDA スコットランド女子オープン」以来となる勝利を目指す。トータル8アンダーの2位にアマンダ・ドハーティー（米国）、トータル7アンダー・3位にユ・ヘラン（韓国）、トータル6アンダー・4位にリディア・コ（ニュージーランド）と続いていく。今大会の賞金総額は200万ドル（約3億1500万円）。優勝賞金は30万ドル（約4700万円）となっている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
3日目の成績
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