＜速報＞大混戦の最終日が開幕 7年ぶりVを目指す池田勇太は10時27分スタート
＜関西オープン 最終日◇17日◇茨木カンツリー倶楽部 東コース（大阪府）◇6734ヤード・パー70＞国内男子ツアーは最終ラウンドが開幕した。
【ライブフォト】左足下がりは打ったら右足一歩前ですね
午前8時15分に第1組が1番のアウトからスタート。トータル3オーバーの塚田よおすけが2打目を80cmにつけてバーディ発進。田中元基がパー、竹原佳吾はボギーで滑り出した。インのトップは8時40分にティオフ。開催コースは1971年の今大会以来、55年ぶりにプロのトーナメントの舞台となる茨木CC東C。第1回大会が行われたコースに戻ってきた。開場1925年と100年超の歴史を持つ同コース。全長6734ヤードと距離は短いが、フェアウェイは狭く、ラフは深い。グリーンを硬く仕上げられ、コース内の風が読みにくいなどの難コンディション。3日間の平均スコアは「72.6676」になっている。首位にはトータル5アンダーで池田勇太、小西たかのり、杉本スティーブの3人が並び、1打差4位には佐藤大平、大堀裕次郎、藤本佳則の3人がつけている。5打差のイーブンパーまでに24人と、大混戦の最終日が始まった。2日目には砂川公佑が「61」のビッグスコアをマークしたが、3日目は「67」がベストスコア。我慢が求められるなかで、ハマればビッグスコアも出せる。混戦を抜け出すのは誰だ。最終組は午前10時27分にティオフする。今大会の賞金総額は8000万円。優勝者には1600万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
関西オープン 3日目の結果
関西オープン 最終日の組み合わせ
7ｍのパットをねじ込み首位浮上 7年ぶりVへ池田勇太がこだわる“最終日最終組”
藤本佳則は“12年216日ぶりV”へ1打差4位 フェーダーのお願い「右4にしてください」
日本勢は？ 米国女子ツアーのリーダーボード
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