渋野日向子はパット苦戦で『74』 日本人ギャラリー大挙も「だんだん減ってショックでした」
＜クローガー・クイーンシティ選手権 3日目◇16日◇マケテワCC（オハイオ州）◇6416ヤード・パー70＞2試合ぶりの出場で、今季自己最高の25位で予選を通過した渋野日向子。さらに上位を目指したムービングデーは「すごい悔しい3日目」になってしまった。
【写真】渋野日向子がマウンドへ？ レアすぎる投球シーン
流れを作れなかったのは、短いパーパットを外して3パットのボギーにしてしまったスタートホールの1番。「（2打目が）50ヤードくらいで、あまり嫌いではない距離だったのに、ちょっと当たりが強く入ってしまった」。それでも3番では打ち上げとなる2打目を右ピンハイ5メートルにつけ、バーディパットを流し込んだ。「その後は切り替えていたけど…すごく痛かった」と振り返るのが7番パー5のボギー。「思ったより低いボールで、キャリーが出なくて入ってしまった」と2打目がバンカーにもつかまり、バーディパットも寄せきれず。「なかなかそこから流れを変えられなかった」。その後も17番までに4つのボギーを叩いてしまう。最終18番パー3ではティショットを2メートルほどにつけるナイスショットからバーディ締めとしたが、うつむく場面が多い一日になってしまった。フェアウェイキープ率71.4％（10/14）、パーオン率61.1％（11/18）と、ショット自体はチャンスも演出し悪いものではない。ただ、この日は33回を記録したパットで苦しんだ。不規則な転がりになるポアナ芝に手を焼く結果になったが、「ちょっと読みが合ってない感じ。パッティングのリズムが悪くて外してしまうものが多かった。ポコポコ（芝の転がり）のせいにはできないかな」と、自らに原因を求めた。「パッティングがすごくもったいないのが多かったし、ショットも若干修正したい。頑張ります」と、あすのプレーへの糧にする。ケンタッキー州とオハイオ州の州境にあるコースには、多くの日本人ギャラリーが集まった。近隣にはホンダやレクサスなどの工場や日本の関連企業も多く、熱気を帯びる。「結構（日本人ギャラリーが）多かったので、いいところを見せたかったけど、なかなか見せられず。だんだん減っていってしまったので、すごいショックでした。でも、いっぱい来てもらえてうれしかった」。そうはいっても、ラウンド後のサインは長蛇の列になった。日曜日はたくさんの歓声を浴びる一日にしたい。トータル3オーバー・60位タイで迎える最終日。「頑張らないといけない。しっかり切り替えて、ちょっと練習で修正して明日を迎えられたら」。ここまで今季最高位の50位（ブルーベイLPGA）の更新はもちろん、さらなる上位でのフィニッシュを狙っていく。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
大会3日目の成績
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