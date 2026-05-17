＜大相撲五月場所＞◇七日目◇16日◇東京・両国国技館

【映像】力士が親方に“モロ被弾” 衝撃光景にどよめき

体重191キロの超巨漢力士が体重133キロの対戦力士を土俵際で吹っ飛ばした。すると審判を務めていた親方に“モロ被弾”。衝撃光景に「破壊力エグイ」など驚きの声が上がり、館内もどよめいた。

体重191キロの力士とは序二段二十三枚目の土佐清水（時津風）だ。超巨漢だが、身長は169センチ。また一方で機敏な相撲を取ることで知られ、ファンから注目を集めている。

対戦力士の石東は身長166センチ、体重133キロというサイズ。立ち合い、石東は激しい突き押しで攻めに出るが、組み合うと体格で上回る土佐清水が優勢に。圧力に屈した石東が後退し土俵際に追い込まれると、そのまま石東は落下してしまった。決まり手は押し出し。土佐清水は2勝目、石東は3敗目を喫した。

すると、石東は土俵下で審判を務めていた高砂親方と激突。この光景に館内はどよめき、コメント欄には「破壊力エグイ」「モロ被弾」など驚きの声が寄せられた。

高砂親方は後ろにのけ反っていたが、すぐに体勢を整え、事なきを得た。石東もダメージを受けた様子はなく、すぐに土俵へと戻っていった。（ABEMA/大相撲チャンネル）