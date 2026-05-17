元TOKIO長瀬智也（47）が、10日に配信されたモデル滝沢眞規子（47）のYouTubeチャンネル「TAKIMAKI CHANNEL」に出演。近況やプライベートを明かした。

長瀬は滝沢の夫でファッションデザイナーの滝沢伸介氏と長年の交流があり、家族ぐるみの付き合いを20年来、続けていることを明かした。長瀬はさらに、「いろいろ心配していただいてね、いつまでも独り身でいるもんでね」と、独身であることを滝沢が気に掛けていると紹介。滝沢から「（結婚）願望はあるんですか？」と聞かれると、長瀬は「大切な人もいないのに願望があったら、ちょっとこの年で気持ち悪くないですか？」と自虐した。滝沢に「現在いないんですか？」と聞かれると「現在いないですよ」と明言した。

長瀬は「僕もそんなに女性ごころが分かるような人間性でもない、って自分で分かっているから」と自己分析しながら、滝沢夫妻の姿が理想的と言及。「やっぱり滝沢さんがマコちゃんに対しての関係性とか見ていると、ものすごく勉強になる。僕の中でベストカップルだと思っているから。こういう夫婦見ると、まだ望みたいな、って思う。結婚することに対して」と、結婚願望も赤裸々に語った。

すると滝沢は「長瀬君は私から見るとめっちゃモテる」と持ち上げながらも「でも、こちら、マメさが足りません」と、弱点をズバリと指摘。長瀬も苦笑した。

滝沢は「いや、知らないよ、私、長瀬君とつきあったことないから。本当（のこと）は。つきあったら分からない」と前置きした上で「趣味とかそういうことにはものすごい夢中になられるんですけど、どうなの？ちゃんと愛情表現してくれるの？私たちに。レディースに」とツッコんだ。

長瀬はタジタジになりながら「そういうつもりではいるけど、でもほら、なかなか伝わらないの…伝わらないのも…そんな気がする。やっぱほら、女性とかは『好きだよ』とか言ってあげないとダメな印象があるの」と回答。滝沢にすかさず「そうよ、絶対に」と口を挟まれると、長瀬は「思ってて言わない人もいれば、言わなきゃ分からないと思って言う人もいると思うから。でも、言う人の方が、当たり前だけど分かりやすいから、結果モテるというか。だから察してくれる人だったらいい」と、理想を語った。

滝沢はすぐに「でもドラマで見る限り、めっちゃ『好き好き』言ってる〜。髪の毛こうやってくれてチュとかやってくれてる」と、長瀬がお相手の髪をかき分けてキスするラブシーンを再現。長瀬は照れながら「演じなきゃできないのかな」とぼやいた。滝沢は「『好き好き』言わないの？『かわいいね〜』とかさ」と、追及を緩めず。長瀬は「う〜ん、言っているつもりではいるけどね」と「あんま人前ではやらないかもね」と語った。

滝沢に「人前じゃなくていい、ふたりの時でいいんだけど」と諭されると、長瀬は「でも…難しいよね。エレベーター乗ったタイミングとか？」と質問。女性スタッフから笑いが漏れた。

滝沢は「じゃ、学んでください。伸介さん、『かわいい』とか『好きだよ』っていつ言えばいいんですか、っておっしゃってます」と夫の伸介氏に話題を振ると、画面の外にいた伸介氏は「起きた時から言う」と返答。長瀬は「頭回るかな〜」と苦笑しながらも、「あれ？こんなかわいかったっけ？」と実演したが、すぐに笑い崩れた。滝沢はすかさず「笑ってる場合じゃないよ」とツッコまれた。

長瀬は「努力はしてるつもりなんだけど、やっぱり伝わってないんだろうね。言っちゃう方が軽くなってしまう気がする」と語ったが、滝沢は「軽くない軽くない、どんどん言ってほしい」と求めた上で、「男男。長瀬君って漢漢（おとこおとこ）なのよ」と性格を分析した。