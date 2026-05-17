絶対にNG！アルコール度数が低くても一気飲みをしてはいけないワケとは！？【肝臓の話】

絶対にNG！アルコール度数が低くても一気飲みをしてはいけないワケ

お酒を飲むときに一番ダメなのが「一気飲み」

飲む量や順番、おつまみなど、お酒を飲むときに気をつけねばならないことはたくさんあります。お酒の飲み方もそのひとつです。

お酒を飲むときに一番ダメなのが「一気飲み」です。飲んだアルコールの5～20％は胃で吸収され、残りの80％は小腸から吸収されます。小腸の内壁には数千万本もの腸絨毛という突起があり、これが栄養素を吸収します。

仮に５００ミリリットルのビールを一気飲みするとどうなるのか。ビールの炭酸が胃を刺激し、胃が蠕動運動を始めて即座にビールを腸に流し込みます。

すると腸絨毛が一気にビールを吸収、毛細血管を通してアルコールが肝臓に運ばれるわけです。500ミリリットルのビールに含まれる純アルコール量は20グラム程度ですが、これがまとめて肝臓に運ばれたら、肝臓はフル稼働せざるを得ません。

アルコール度数が低いお酒といえど、一気飲みは危険なので絶対にやめましょう。

そのほかにも、嘔吐する、動けなくなる、他人に絡む、記憶を失うなどの飲み方はできる限り避けるべきです。特に記憶をなくすまで飲むというのはかなり危険です。

これはアルコールによって脳の海馬がダメージを受けることで起こる現象です。認知症などの遠因になる可能性があるので、心当たりのある人は、お酒はほどほどにしてください。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 肝臓の話』監修：栗原毅