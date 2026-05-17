プロ野球ファーム・リーグ中地区のハヤテベンチャーズ静岡の広沢新太郎外野手（２５）が、このほど３、４月度の「ＳＭＢＣ信託銀行ファーム月間ＭＶＰ」に選出された。球団創設３年目で初の受賞者となった。俊足巧打の左打者は「今まで積み重ねてきた努力が一つの形になってうれしい」と喜びを口にした。３、４月度は２５試合で３３安打、８打点、打率はリーグトップの３割４分４厘を記録。さらに地区２位の１０盗塁と、リードオフマンとしての活躍が評価された。

”落第生”が、今やハヤテの主力だ。広沢は２０２４年オフに、球団創設２年目メンバー選考のために行われたハヤテのトライアウトで不合格となり、ＢＣ茨城へ入団。５０メートル走６秒を切る俊足を武器に、安打製造機タイプとしてプレーしていたが、長打も狙える打者へと転換した。

パワーアップして昨オフ再びトライアウトに挑戦してハヤテに入団し、球団初の快挙を成し遂げた広沢。この日の中日戦で２安打し、打率３割４分２厘と好調を維持しており、「引き続き、数字を残していければいい」。さらに進化し、次は今秋ドラフトの指名をつかみ取る。（伊藤 明日香）

◆広沢 新太郎（ひろさわ・しんたろう）２００１年３月２２日、大阪市生まれ。２５歳。福岡工大城東高を経て、九州総合スポーツカレッジに進学。一般就職を考えていたが、周囲の後押しを受け、九州アジアリーグの大分に入団。２１年から４季所属し、昨季はＢＣ茨城でプレー。今季からハヤテに加入。１７７センチ、７４キロ。右投左打。