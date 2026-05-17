AQUOS sense10 SH-M33 8GB+256GB

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　「BCNランキング」2026年5月4日〜10日の日次集計データ・大阪圏（大阪府・京都府・兵庫県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　AQUOS sense10 SH-M33 8GB+256GB（シャープ）

2位　Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）

3位　Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）

4位　A5 5G(au)（OPPO）

5位　Pixel 10a 128GB(NTT docomo)（Google）

6位　Reno13 A（OPPO）

7位　moto g66j 5G（Motorola Mobility）

8位　Pixel 10a(au)（Google）

9位　moto g05（Motorola Mobility）

10位　AQUOS sense10 SH-M33 6GB+128GB（シャープ）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。