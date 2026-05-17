書店「一冊屋」を営む渡辺大輔さん＝3月、山形市

毎月、厳選した一冊の本だけを売る書店を、山形市のレストラン店主で、作家でもある渡辺大輔さん（45）が立ち上げた。その名も「一冊屋」。自ら月替わりでジャンルや新旧を問わず厳選し、県外からも注文が寄せられる。料理になぞらえ「出されるまで内容が分からないお任せコースのように、読んで初めて触れる世界を味わってもらいたい」と話す。（共同通信＝遊佐直子）

渡辺さんは作家を目指し大阪芸術大に進学。しかし、1年ほどで中退して山形に戻り、2011年には料理店を開いた。店が軌道に乗り自信が付いてきた頃、若き日の夢が再燃する。「中途半端になってしまったことをやり直してもいいじゃないか」。かつて山形市内にあったキャバレーを題材にしたノンフィクションを2017年に出版した。

総務省の統計によると、国内で発行される新刊書籍は月平均で5千冊以上。膨大な数が流通する。「中身がよく知られないまま販売される本も多いはず」。渡辺さんは、シェフが食材の味を知り、調理法にこだわって客に提供するように、本の内容や背景にじっくり触れてからお薦めするスタイルの書店ができないかと考えた。半年ほど構想を練り、昨年8月に一冊屋をオープンした。

選書のこだわりは、店主自身が心を動かされた作品を選ぶこと。エッセーやレコード紹介本など、刺激を受けたさまざまなジャンルの本を薦めてきた。「大人になると好きなものだけに触れて生活できるようになるけれど、興味のなかった分野にこそ驚きや発見があり、世界が広がる」。魅力が伝わり、毎月注文する客もいるという。

書籍にまつわるインタビューなどを収録した冊子も制作するなど、作品を味わうための工夫を仕掛けている。販売は現在オンラインのみ。山形市の路地裏にひっそりとたたずむ実店舗では、本や料理を使ったイベント開催を模索中だ。「読書をもっとカジュアルに、大衆に接続された娯楽にしたい」。サイトはhttps://issatsu.stores.jp

書店「一冊屋」の店内＝3月、山形市