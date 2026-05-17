娘さんが歌い出すと、猫さんも一緒になって…？仲良し姉妹が見せた笑顔になること間違いなしの光景が注目を集めています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で7.4万回再生を突破し、「めっちゃおもしろいwww」「“にゃにぁ～ん”が良い味出てますね」「ツインボーカル最高ですね」といったコメントが寄せられました。

【動画：女の子が歌いだした次の瞬間、近くにいた猫が…完璧に『合いの手』をいれる『尊すぎる光景』】

おしゃべりニャンズ

YouTubeチャンネル『まんまるとらまる』に投稿されたのは、キジトラ猫の女の子「ももまる」ちゃんと6歳の娘さんの微笑ましすぎる日常のワンシーン。

先輩の茶トラ猫「とらまる」くんと同じく、普段からよくおしゃべりしているというももまるちゃん。この日もママさんと娘さんに対して、元気いっぱいにお返事をしてくれていたといいます。

ハイテンションなももまるちゃん

そんなももまるちゃんは、とにかく娘さんのことが大好き。猫じゃらし片手に現れた娘さんに遊んでもらえるとわかると、テンション高く声を上げて大喜びといった様子で、とらまるくんが仲間に入るのを遠慮してしまうほどのはしゃぎっぷりだったそうです。

すると突然、ポーズをとりながらじゃらしをブン回す娘さんの熱唱タイムがスタート。歌っていたのは、以前にも登場したことがあるという娘さんのオリジナルソングに少し手を加えたもの。センスの光る歌詞とメロディーが視聴者さんにも好評だそうですが、その歌声とともに聞こえてきたのは…。

姉妹ユニット結成！？

なんと、ももまるちゃんの愛らしい鳴き声！娘さんの歌に「にゃうにゃーう！」と絶妙な合いの手を入れていたそうで、まるで一緒に歌っているようだったとか。あまりの面白さに、ママさんも笑いが止まらなかったといいます。

こんなにも息ぴったりで歌えるのは、姉妹同然で心を通じ合わせているふたりだからなのでしょう。そして最後は、娘さんにビシッと指名されたももまるちゃんのひと鳴きでフィニッシュ。ママさんと視聴者さんを大いに楽しませてくれた、可愛すぎる仲良し姉妹なのでした。

投稿には「やっぱりももちとむすめちは最強のコンビ♡」「ももち合いの手いれるの上手すぎない？めちゃかわよー」「ももちゃんの鳴き声？歌声？がいっぱい聞けて幸せです」「娘ちの歌に、ツボりました」「この曲頭から離れない！w」「もー何回もみました(笑)かわいすぎる(笑)」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『まんまるとらまる』では、ニャンズとご家族の日常の様子が投稿されています。ナイスコンビなももまるちゃんと娘さんの面白くて可愛い姿も、まだまだ観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「まんまるとらまる」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。