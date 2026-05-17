阪神・藤川球児監督が「囲み取材廃止」＆「会見形式」を提案か…セ・リーグ連覇に向け”情報戦”強化

「お許し願いたい」

球団史上初のセ・リーグ連覇に挑戦している阪神・藤川球児監督（45）。生え抜き選手として現役の大半を過ごした人気球団の酸いも甘いも知るだけに、チームが浮かれないように人一倍、気を引き締めている。

今年２月の春季キャンプではOBのグラウンド立ち入りを認めるかわりに、“雑談無用”を打ち出した。

「就任１年目の昨年は自身への挨拶が殺到することを見越して『お構いできません』とわざわざキャンプ地のメイン球場に張り紙をしていた。新監督の考えを聞き出してあれこれメディアで話すのが仕事である球団OBの解説者たちは、口々に『商売あがったりですわ』と苦笑いしていました。それでも、リーグ優勝のお立ち台では『戦うためだったので、お許し願いたい』と謝罪。こういったケアを欠かさないのが球児の巧さですね」（球団OB）

結果を出したからといって手を緩めないのが藤川監督のスタンス。今年はさらに踏み込んでいる。

「春季キャンプでは選手に対しても“雑談無用”を打ち出しました。実際、複数のパ・リーグ球団で監督経験がある球界OBが佐藤輝明（27）、森下翔太（25）らに声をかけた瞬間、指揮官自ら引き剝がす様子が在阪テレビ局の特番でもそのまま流れています」（同前）

開幕してからも順調に貯金生活を続けているチームだが、ヤクルトの想定外の善戦を受け、藤川監督は突然、次なる策を打ってきた。

「試合がある日、ない日と関係なく、どの球団の監督も担当メディアによる囲み取材に対応します。監督の周りを担当メディアが囲み、試合の話から雑談まで幅広く話しているのですが、藤川監督がこれを嫌がっている。もし対応したとしても、約20秒間のみで切り上げられてしまうなど、ほとんど質問できないんです。かわりに、藤川監督は一定の距離を取って双方が着席形式の『記者会見形式に変更したい』と提案しました」（スポーツ紙記者）

コロナ禍で密を避けるべく距離を取っての取材はあったが、ペナントレース中の取材にまでメスを入れるのは異例といえる。

「藤川監督は報道対応するのも監督の仕事であることは理解しているが、伝統球団はあれこれ書かれる要素が他球団よりも多い。SNSなどで容易に有象無象の状況が拡散される今、選手や関係者にも大きな負荷がかかっていることを危惧している。その中でもチーム内の情報漏洩や不協和音、誘導尋問による報道を警戒しています。

仮に会見形式なら一問一答でのやり取りになり、球団側が進行を務めれば途中で質問を切ったり、余計な事を聞きそうな質問者を指名しないといったこともできますからね。取材は維持しながらも、情報をうまくコントロールする手法としてはうってつけです」（同前）

球団側は「あくまで藤川監督在任中だけの特別措置」としているが、メディア側は苦戦を強いられそうだ。