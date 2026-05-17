猫じゃらしの棒の部分で遊んだら…想像以上に『お喋りが止まらない猫の様子』が327万再生「なんて可愛いんだ」「もうたまらない」と悶絶の声
「モアレ」ちゃんは猫じゃらしの「棒」が大好き。飼い主さんが棒を振ると、たくさんおしゃべりする姿がカワイイと300万再生以上と夢中になる人がたくさん！
「モアレちゃんしゃべっているみたいですね。鳴き声かわいい、癒された！」「Awww such a cute kitie! (わぁ、なんてカワイイ子猫ちゃんなの！！)」と、日本国内外からコメントが寄せられています。
【動画：猫じゃらしの棒の部分で遊んだら…想像以上に『お喋りが止まらない猫の様子』】
猫じゃらしの棒が好き
YouTubeチャンネル『モアクリ』にアップされたのは、モアレちゃんがたくさんお喋りする様子。
モアレちゃんと遊ぼうとしていたという飼い主さん。猫じゃらしを手にしますが、持ち手の棒ではなく、じゃらしの部分を持ったそう。
なんでもモアレちゃんは猫じゃらしの棒の部分が好きなのだそう。飼い主さんが高速で棒を振ると飛びついたといいます。
夢中で棒を追いかけたというモアレちゃん。そんなに棒が好きなの？？
好きすぎてたくさんおしゃべり
棒を追いかけていくうち、モアレちゃんから鳴き声が聞こえてきたそう。棒が大好きすぎて、ついつい声がでてしまうのだとか。
「ウニャウニャ、ニャニャン！」と、棒の方を見ながらたくさん喋っているモアレちゃん。楽しい楽しいって言っているのかな？
じーっと棒の方を見つめながら、ニャンニャンたくさんおしゃべりしていたというモアレちゃん。チャーミングなお顔で必死に鳴いている姿はあまりにかわいらしくて、筆者はニヤニヤがとまりませんでした。
最後は飼い主さんに……
棒をもっている飼い主さんをジーっと見つめ始めたというモアレちゃん。ニャアニャアとなにかを訴えている様子。もっと棒を振ってほしいのかもしれません。
モアレちゃんはなんとなく焦れた様子だったといいます。なんと、最後は飼い主さんに向かってジャンプ！！
「棒で遊んで」という激しいアピールをしたというモアレちゃん。本当に猫じゃらしの棒が好きなんだね。
コメントでは、飛びついたモアレちゃんに「最後びっくりするw」と言っている人や、「かわいいいいいいいい！！！」「ちょ～～かわいい」と、とにかく絶叫する人など、みんなモアレちゃんのかわいらしさに夢中でした。
YouTubeチャンネル『モアクリ』では、モアレちゃんともう1匹の猫クリアちゃんの自由な日々がアップされています。ぜひチェックしてみてください！
写真・動画提供：YouTubeチャンネル「モアクリ」さま
執筆：六花
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。