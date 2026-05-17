「モアレ」ちゃんは猫じゃらしの「棒」が大好き。飼い主さんが棒を振ると、たくさんおしゃべりする姿がカワイイと300万再生以上と夢中になる人がたくさん！

「モアレちゃんしゃべっているみたいですね。鳴き声かわいい、癒された！」「Awww such a cute kitie! (わぁ、なんてカワイイ子猫ちゃんなの！！)」と、日本国内外からコメントが寄せられています。

【動画：猫じゃらしの棒の部分で遊んだら…想像以上に『お喋りが止まらない猫の様子』】

猫じゃらしの棒が好き

YouTubeチャンネル『モアクリ』にアップされたのは、モアレちゃんがたくさんお喋りする様子。

モアレちゃんと遊ぼうとしていたという飼い主さん。猫じゃらしを手にしますが、持ち手の棒ではなく、じゃらしの部分を持ったそう。

なんでもモアレちゃんは猫じゃらしの棒の部分が好きなのだそう。飼い主さんが高速で棒を振ると飛びついたといいます。

夢中で棒を追いかけたというモアレちゃん。そんなに棒が好きなの？？

好きすぎてたくさんおしゃべり

棒を追いかけていくうち、モアレちゃんから鳴き声が聞こえてきたそう。棒が大好きすぎて、ついつい声がでてしまうのだとか。

「ウニャウニャ、ニャニャン！」と、棒の方を見ながらたくさん喋っているモアレちゃん。楽しい楽しいって言っているのかな？

じーっと棒の方を見つめながら、ニャンニャンたくさんおしゃべりしていたというモアレちゃん。チャーミングなお顔で必死に鳴いている姿はあまりにかわいらしくて、筆者はニヤニヤがとまりませんでした。

最後は飼い主さんに……

棒をもっている飼い主さんをジーっと見つめ始めたというモアレちゃん。ニャアニャアとなにかを訴えている様子。もっと棒を振ってほしいのかもしれません。

モアレちゃんはなんとなく焦れた様子だったといいます。なんと、最後は飼い主さんに向かってジャンプ！！

「棒で遊んで」という激しいアピールをしたというモアレちゃん。本当に猫じゃらしの棒が好きなんだね。

コメントでは、飛びついたモアレちゃんに「最後びっくりするw」と言っている人や、「かわいいいいいいいい！！！」「ちょ～～かわいい」と、とにかく絶叫する人など、みんなモアレちゃんのかわいらしさに夢中でした。

YouTubeチャンネル『モアクリ』では、モアレちゃんともう1匹の猫クリアちゃんの自由な日々がアップされています。ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「モアクリ」さま

執筆：六花

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。