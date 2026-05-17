◆サッカー◇静岡県高校総体 ▽１回戦 御殿場西２−０清水西（１６日・御殿場西高Ｇ）

全国切符を懸けた戦いが開幕。１回戦７試合が行われた。東部大会を６位で通過して県大会に初めて臨んだ御殿場西は、清水西を２―０で破って初勝利を挙げた。前半２分にＦＷ池谷祐摩（３年）のゴールで先制すると、同１３分のセットプレーで加点した。２回戦は１７日に行われ、静岡学園などシード校が登場する。

御殿場西にとって初めての県総体。「気合を入れよう」と３年生全員で話し合い、バリカンを使って３日前に部室で頭を刈り合った「丸刈り軍団」が大きな白星を飾った。

前半開始早々に、ＭＦ横山怜夢（２年）が強烈なミドル。相手ＧＫがキャッチできず、はじいたところを「狙っていました」とＦＷ池谷が蹴り込んだ。先制点がイレブンを勢いづけた。同１３分にはＭＦ松田蒼汰（２年）のＦＫに、身長１７８センチのＤＦ鈴木豪（３年）が「練習通り」と頭を合わせて清水西を突き放した。

昨秋の県選手権は田方農や静岡城北を倒して４回戦進出。清水桜が丘に０―４で敗れ、決勝トーナメントには進めなかったが、「その差を埋めよう、部の歴史に名を残そうとやってきました」と佐藤完樹（みつき）監督（３０）。週１回、約１０キロの走り込みを行うなど、猛練習を乗り越えてきた選手たちを褒めた。

１７日の２回戦では中部大会優勝の常葉大橘に挑む。「鍛えてきた走力を生かしたい」とＤＦ殿内悠生主将（３年）。豊富な運動量でこぼれ球を拾い、目標に掲げる「ベスト１６入り」を成し遂げる。（里見 祐司）