＜大相撲五月場所＞◇七日目◇16日◇東京・両国国技館

【映像】力士が勝利した直後に見せた“謎すぎる表情”

勝ってうれしいはずの力士が土俵上で見せた“謎すぎる表情”にファンが困惑。「なぜそんな顔に？」「どうしてそうなった？」などの声が続々と寄せられた。

序二段七十四枚目・大國（追手風）と序二段八十二枚目・佐藤（荒汐）の取組。大國は33歳のベテラン、身長185.3センチと恵まれた体格を誇るが、今場所はここまで3連敗と結果が出ていない。

一方の佐藤は平成21年生まれの17歳という若手力士。先場所、1勝6敗と大きく負け越したが、今場所も大國と同じくここまで3連敗を喫している。

結果を出したい両力士だが、勝ちたい気持ちが焦りを生んだのか、1度目の立ち合いで大國はタイミングを合わせることができず、つっかけてしまう。

2度目の立ち合いでも大國が早く立ち上がってしまい不成立。なんと3度目も同じような構図で不成立となった。審判長に注意を受けた後、大國は天を見つめながら、深く呼吸して、自分を落ち着かせようとしていた。

4度目の立ち合いは成立。佐藤が正面から突っ込むと、大國は佐藤の左腕を手繰って小手投げで下した。

しかし念願の白星を上げた大國は苦しそうな表情を浮かべていた。顔をゆがめ、今にも泣き出しそうとも言える姿にファンは困惑。「なぜそんな顔に？」「そんなにしんどいのか」「どうしてそうなった？」などの声が寄せられたほか、「なかなか結果が出なくて辛かったのだろう」「勝ちたかったんだね」などと大國の心情を推察するコメントも届いていた。（ABEMA/大相撲チャンネル）