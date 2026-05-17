「怖くて目を開けられませんでした」長距離バスで隣になった男性のセクハラに苦しんだ女子大生。別の乗客が気づいた結果…都の調査で見る「触らなくてもアウト」な痴漢の境界線も
いまや社会問題となっている、電車やバスでの迷惑行為。「触ってないから大丈夫」と勘違いしている人はいませんか？ 素手で触る行為以外も、立派な犯罪になることを知っていますか？
東京都が発表した『令和6年度 痴漢被害実態把握調査 報告書』では、電車内で女性たちの痴漢被害の経験がまとめられています。今回は過去に反響の大きかった、長距離バスという逃げ場のない空間で、しつこい中年男に狙われてしまった女子大生の実体験を紹介します。絶体絶命、泣き出しそうな彼女を救った運転手の機転とは？
記事の後半では、最新の調査データから「どこからがアウトか」をズバッと解説。バスの運転手さんが持つ「迷惑客を無理やり降ろす力」も、わかりやすくお届けします。
◆隣の席に座った中年男性が…
語ってくれたのは羽多野琴美さん（仮名・24歳）。羽多野さんによれば、「バスに乗っていて1番怖かった」体験だという。
「大学1年生の夏休みに帰省する時のことです。出来るだけ安いルートにしようと思い、実家がある関西地方まで長距離バスで帰ることにしたんです。夜行バスにひとりはちょっと怖かったので、昼便のバスに乗ることにしました」
羽多野さんが窓側の席に座っていると、出発時間ギリギリになって隣の席の乗客がやってきた。
「テカテカした素材の真っ青なシャツを着た派手な感じの中年男性でした。バスが動き出すと、『若いね。いくつ？』『仕事は何してるの？』と矢継ぎ早に聞かれました。あまり個人情報を話したくはなかったんですが、圧がすごくて、当時の年齢と学生であることを答えてしまったんです」
◆体臭と混じった香水の匂いが流れてきて…
教えてくれたお礼に、と思ったのかどうかは定かではないが、男性は自分語りを始めた。
「不動産関係の仕事をしていて、あちこちで土地や建物の売買を行っているという話でした。『マンションの売買で数億稼いだ』とか『東京の一等地に土地を持っている』とか。私はつい『お金持ちでも高速バスに乗ったりするんですね』と返してしまったんです。『俺はバスが好きだからね』とのことでしたが……怪しく思ってしまいました」
羽多野さんは、いったん会話から離れたく思い、本を読むことにした。
「そうしたら、今度はその男性は腕を伸ばしてストレッチをしはじめて……その手が私の顔のすぐそばまで来るんです。本を読んでいても視界に入ってくるので気になっていると、『ジム行ってるんだけどさ、筋トレって良いんだよ』といかに筋肉をつける必要があるか説明をはじめたんですが……その男性は小太りで、正直あまり説得力がなくて……」
長く続くストレッチに辟易していると、さらなるアプローチが……。
「今度は『暑いなー』と言いながら、シャツの胸元をパタパタしはじめたんです。いつの間にか第2ボタンまで外していて、胸元から胸毛が覗いていました。たぶん見せたかったんだと思います。体臭と混じった香水のニオイが流れてきて……正直きつかったです」
◆眠っていたら、顔を近づけられており…
男性は再び話しかけてきた。
「『君みたいな可愛い子は危ないよ。こんなに席が近かったら触ろうと思ったら触れちゃうよ。隣が俺みたいなちゃんとした男でよかったね』と言い出して、さらに痴漢にあったことがあるか聞いてくるんです。渋々『ある』と答えたら、どんな感じだったかしつこく聞かれて……」
いつまでも続く不毛なコミュニケーションに辟易した羽多野さんだったが、前日、大学の友人たちと夜中まで鍋パーティをしていたので、話が止んだところで眠気に襲われた。
「どれぐらい寝ていたのか覚えていませんが、『フー、フー』という鼻息で起きたんですが、同時に例の香水のニオイがさっきよりも強くなっていて……。怖くて目を開けられませんでした。明らかに男性が寝ている私の顔のすぐそばまで顔を近づけているんです。顔を背けるのが精一杯でしたが、それでも近づけてくるので、パニックになっていました」
東京都が発表した『令和6年度 痴漢被害実態把握調査 報告書』では、電車内で女性たちの痴漢被害の経験がまとめられています。今回は過去に反響の大きかった、長距離バスという逃げ場のない空間で、しつこい中年男に狙われてしまった女子大生の実体験を紹介します。絶体絶命、泣き出しそうな彼女を救った運転手の機転とは？
◆隣の席に座った中年男性が…
語ってくれたのは羽多野琴美さん（仮名・24歳）。羽多野さんによれば、「バスに乗っていて1番怖かった」体験だという。
「大学1年生の夏休みに帰省する時のことです。出来るだけ安いルートにしようと思い、実家がある関西地方まで長距離バスで帰ることにしたんです。夜行バスにひとりはちょっと怖かったので、昼便のバスに乗ることにしました」
羽多野さんが窓側の席に座っていると、出発時間ギリギリになって隣の席の乗客がやってきた。
「テカテカした素材の真っ青なシャツを着た派手な感じの中年男性でした。バスが動き出すと、『若いね。いくつ？』『仕事は何してるの？』と矢継ぎ早に聞かれました。あまり個人情報を話したくはなかったんですが、圧がすごくて、当時の年齢と学生であることを答えてしまったんです」
◆体臭と混じった香水の匂いが流れてきて…
教えてくれたお礼に、と思ったのかどうかは定かではないが、男性は自分語りを始めた。
「不動産関係の仕事をしていて、あちこちで土地や建物の売買を行っているという話でした。『マンションの売買で数億稼いだ』とか『東京の一等地に土地を持っている』とか。私はつい『お金持ちでも高速バスに乗ったりするんですね』と返してしまったんです。『俺はバスが好きだからね』とのことでしたが……怪しく思ってしまいました」
羽多野さんは、いったん会話から離れたく思い、本を読むことにした。
「そうしたら、今度はその男性は腕を伸ばしてストレッチをしはじめて……その手が私の顔のすぐそばまで来るんです。本を読んでいても視界に入ってくるので気になっていると、『ジム行ってるんだけどさ、筋トレって良いんだよ』といかに筋肉をつける必要があるか説明をはじめたんですが……その男性は小太りで、正直あまり説得力がなくて……」
長く続くストレッチに辟易していると、さらなるアプローチが……。
「今度は『暑いなー』と言いながら、シャツの胸元をパタパタしはじめたんです。いつの間にか第2ボタンまで外していて、胸元から胸毛が覗いていました。たぶん見せたかったんだと思います。体臭と混じった香水のニオイが流れてきて……正直きつかったです」
◆眠っていたら、顔を近づけられており…
男性は再び話しかけてきた。
「『君みたいな可愛い子は危ないよ。こんなに席が近かったら触ろうと思ったら触れちゃうよ。隣が俺みたいなちゃんとした男でよかったね』と言い出して、さらに痴漢にあったことがあるか聞いてくるんです。渋々『ある』と答えたら、どんな感じだったかしつこく聞かれて……」
いつまでも続く不毛なコミュニケーションに辟易した羽多野さんだったが、前日、大学の友人たちと夜中まで鍋パーティをしていたので、話が止んだところで眠気に襲われた。
「どれぐらい寝ていたのか覚えていませんが、『フー、フー』という鼻息で起きたんですが、同時に例の香水のニオイがさっきよりも強くなっていて……。怖くて目を開けられませんでした。明らかに男性が寝ている私の顔のすぐそばまで顔を近づけているんです。顔を背けるのが精一杯でしたが、それでも近づけてくるので、パニックになっていました」