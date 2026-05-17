◆第１５１回プリークネスステークス・Ｇ１（現地時間５月１６日、米国ローレルパーク競馬場・ダート１９００メートル）

米国３冠競走２戦目のプリークネスステークス・Ｇ１は、パコ・ロペス騎手とコンビを組んだナポレオンソロ（牡３歳、Ｃ・サマーズ厩舎、父リアムズマップ）が制した。プリークネスＳの総賞金は２００万米ドル（約３億１３４６万円＝２０２６年フランスギャロのレートから算出）で１着賞金１２０万米ドル（約１億８８０７万円）。３冠レース第２戦であるプリークネスＳの開催地はピムリコ競馬場だが、現在は改修工事中のため、ローレルパーク競馬場で開催された。

ナポレオンソロは１０番ゲートから好スタートを切って、ハナに立ったタージマハルの背後２番手を追走。３コーナー過ぎに先頭に躍り出ると、直線では外から猛追してきたアイアンオナー（２着）を退けて押し切った。勝ち時計は１分５８秒６９。

同馬はデビューから２連勝で２歳Ｇ１のシャンペンＳを制覇。今年は２月のファウンテンオブユースＳ・Ｇ２、４月の2ウッドメモリアルＳ・Ｇ２で、いずれも５着に敗れていた。

なお、ケンタッキーダービーを制したゴールデンテンポ（牡３歳、シェリー・ドゥヴォー厩舎、父カーリン）はプリークネスＳを見送り、米３冠最終戦のベルモントＳ・Ｇ１（現地時間６月５日、サラトガ競馬場・ダート２０００メートル）に向かう予定だ。