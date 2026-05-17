◆柔道 静岡県高校総体個人戦 （１６日、静岡県武道館）

個人戦男女１４階級が行われた。女子５７キロ級では３月の全国高校選手権で準Ｖした帯金柚良（藤枝順心２年）が、決勝で高校の先輩・池田稀耶（３年）を破るなど全３試合オール一本勝ちで貫禄の優勝。男子８１キロ級は杉本晴哉（浜松西３年）が初Ｖを飾った。各階級の優勝者が全国高校総体（８月６日開幕・和歌山）の出場権を手に入れた。

“同門対決”を制した。女子５７キロ級決勝で高校の先輩・池田と対戦した帯金が、大内刈りで技ありを奪うと、すかさず、抑え込んで合わせ技一本だ。「お互い手の内が分かっていたので、やりにくかった」。毎日のように稽古している仲間を破って、全国総体切符を手に入れた。

春の選手権で全国準Ｖに輝いたが、「優勝を狙っていたので、決勝で負けたのは悔しかった。今大会はみんなが対策してくる中でも勝てるように練習してきた」。全３試合すべて一本勝ちで、進化した姿を見せつけた。

静岡市出身のヒロイン候補は柔道を小４から始めた。「最初は礼儀を覚えるために通っていたけれど、だんだん、勝てるようになって面白くなってきた」。藤枝順心中３年時には全国３位に入るほどの実力をつけた。「課題は足技。本番までにレパートリーを増やして日本一を狙いたい」。静岡期待の柔道家が、今夏はてっぺんを取りに行く。（塩沢 武士）