人気レースクイーンの池永百合（30）が16日夜、自身のインスタグラムを更新。ニットのベアトップ＆ショーパン姿のスマイル・ショットを披露した。

「今日も一日お疲れ様でした」とつづり、白ニットのベアトップ＆黒のショートパンツ姿でほほ笑んでいる写真をアップした。

この投稿にフォロワーらからは「服装もツインテもめっちゃかわいすぎます」「素敵」「めっちゃかわいい」「可愛い通り越して美しすぎる」「癒されます」「スタイル抜群でお洒落で可愛い」などの声が寄せられている。

池永は、愛知県出身で、身長1メートル65の長身。15〜19年に名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動。23年からスーパーGTに参戦する「Modulo Nakajima Racing」のレースアンバサダー「Moduloスマイル」を務めている。

昨年7月からTBS「Gヘルスケア」（月〜木曜・深夜0・55、金曜・深夜0・43）で木曜日の健康ナビゲーターを担当。

趣味は、スポーツ観戦、書道で、保育士・幼稚園教諭の資格を持っている。公式プロフィルは、身長1メートル66、スリーサイズはB82・W58・H90。