【クロスワードパズルクイズ】1分ですっきり！ 空欄に共通する2文字は？ 文房具に関連する言葉がヒント

【クロスワードパズルクイズ】1分ですっきり！ 空欄に共通する2文字は？ 文房具に関連する言葉がヒント