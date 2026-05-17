【クロスワードパズルクイズ】1分ですっきり！ 空欄に共通する2文字は？ 文房具に関連する言葉がヒント
言葉を完成させる楽しさを味わえる「クロスワードパズル」の時間です！
今回は身近な道具や、ちょっと意外な食べ物の名前がテーマ。一見バラバラに見える文字も、空欄を埋めればつながります。語彙力をフル回転させて、1分以内の正解を目指しましょう！
・う □ わ（縦の言葉）
・ふ □ ば □（横の言葉）
・た □ す（縦の言葉）
ヒント：横の言葉は、学生時代に誰もが使っていた道具です。
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▼解説
それぞれの言葉に「で」と「こ」を入れると、次のようになります。
・うでわ（腕輪）
・ふでばこ（筆箱）
・たこす（タコス）
横の「ふでばこ」という言葉にピンときた人は、縦のアクセサリー「うでわ」やメキシコ料理の「たこす」もスムーズに導き出せたのではないでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は身近な道具や、ちょっと意外な食べ物の名前がテーマ。一見バラバラに見える文字も、空欄を埋めればつながります。語彙力をフル回転させて、1分以内の正解を目指しましょう！
問題：□に入るひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
・う □ わ（縦の言葉）
・ふ □ ば □（横の言葉）
・た □ す（縦の言葉）
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正解：「で」「こ」正解は「で」「こ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「で」と「こ」を入れると、次のようになります。
・うでわ（腕輪）
・ふでばこ（筆箱）
・たこす（タコス）
横の「ふでばこ」という言葉にピンときた人は、縦のアクセサリー「うでわ」やメキシコ料理の「たこす」もスムーズに導き出せたのではないでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)