◆米大リーグ ロッキーズ４―２ダイヤモンドバックス（１６日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が１６日（日本時間１７日）、日米通算１５０勝目（ＮＰＢ１３６勝、ＭＬＢ１４勝）を達成した。１６日（日本時間１７日）、本拠地・ダイヤモンドバックス戦で先発。５回８８球を投げて、毎回走者を背負ったが、７安打２失点、３四死球の粘投で、今季４勝目（３敗）をつかみ、節目の白星を手にした。

試合前には吐き気や下痢などの体調不良に見舞われるアクシデントもあったが「自分でマウンドに上がると決めた以上はしっかり自分のできる仕事をしようと思っていましたし、そういう言い訳はしないようにしていました」と気合の投球を見せて、チームに勝利をもたらした。

近年、球界では投手の分業制が進み、特にメジャーでは先発投手が１試合を投げきることはほとんど見られない。救援投手のできにも左右される「勝利数」の評価は年々薄れていっている。昨季、ナ・リーグのサイ・ヤング賞に輝いたスキーンズ（パイレーツ）は防御率が１・９７でリーグトップだったが、勝敗は１０勝１０敗。最多勝のペラルタ（ブルワーズ、現メッツ）は１７勝６敗、防御率２・７０だったが、サイ・ヤング賞投票は５位だった。サイ・ヤング賞投票で票が入った９人のうち、１０勝は最少タイだった。

もちろん、どれだけ好投しても打線の援護や、リリーフ投手の投球に左右されるため、先発投手の実力を十分に示すかといったら難しい部分もある。それでも菅野は「昔の野球の貯金があったので」と苦笑いしながら「あまり評価されない数字とは言え、無関係でもない数字だと僕は思うので、僕は僕なりのしっかり、自分の勝ちを大事にしながら。あとはこっちの野球で大切にされている部分もやっぱり磨いていかないと行けない部分もあるので、そこもしっかり目を向けてやっていきます」と口にしていた。