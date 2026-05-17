堂安律フル出場のフランクフルト、0-2から追いつくも欧州カップ戦出場を逃す
[5.16 ブンデスリーガ第34節 フランクフルト 2-2 シュツットガルト]
ブンデスリーガ第34節が16日に行われ、8位フランクフルトはホームで4位シュツットガルトと2-2で引き分けた。日本代表のW杯メンバーに選ばれたMF堂安律は先発フル出場。DF小杉啓太はベンチ外だった。
フランクフルトは前半に2点のリードを許す苦しい展開。しかし、途中出場のFWヨナタン・ブルカルトが後半27分に自ら獲得したPKを決めると、同アディショナルタイムにも相手のハンドで得たPKから同点ゴールを奪った。
試合はそのまま2-2でタイムアップ。フランクフルトは欧州カップ戦出場圏外の8位でシーズンを終えた。一方、シュツットガルトは4位でフィニッシュ。2年ぶりにUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)出場権を手にした。
ブンデスリーガ第34節が16日に行われ、8位フランクフルトはホームで4位シュツットガルトと2-2で引き分けた。日本代表のW杯メンバーに選ばれたMF堂安律は先発フル出場。DF小杉啓太はベンチ外だった。
フランクフルトは前半に2点のリードを許す苦しい展開。しかし、途中出場のFWヨナタン・ブルカルトが後半27分に自ら獲得したPKを決めると、同アディショナルタイムにも相手のハンドで得たPKから同点ゴールを奪った。
試合はそのまま2-2でタイムアップ。フランクフルトは欧州カップ戦出場圏外の8位でシーズンを終えた。一方、シュツットガルトは4位でフィニッシュ。2年ぶりにUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)出場権を手にした。