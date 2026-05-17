開催：2026.5.17

会場：トロピカーナ・フィールド

結果：[レイズ] 5 - 10 [マーリンズ]

MLBの試合が17日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとマーリンズが対戦した。

レイズの先発投手はニコラス・マルティネス、対するマーリンズの先発投手はサンディ・アルカンタラで試合は開始した。

3回裏、1番 チャンドラー・シンプソン 8球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでレイズ得点 TB 1-0 MIA

7回表、8番 エリベルト・エルナンデス 初球を打って左中間スタンドへのホームランでマーリンズ得点 TB 1-1 MIA

9回表、7番 ハビエル・サノヤ 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでマーリンズ得点 TB 1-2 MIA

9回裏、8番 ニック・フォーテス 4球目を打ってサードへのタイムリーヒットでレイズ得点 TB 2-2 MIA

10回表、2番 リアム・ヒックス 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 TB 2-4 MIA、3番 オット・ロペス 3球目を打ってライトへの犠牲フライでマーリンズ得点 TB 2-5 MIA、5番 コナー・ナービ 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 TB 2-6 MIA、7番 ハビエル・サノヤ 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでマーリンズ得点 TB 2-9 MIA、8番 エステリー・ルイーズ 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 TB 2-10 MIA

10回裏、2番 フニオール・カミネロ 4球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでレイズ得点 TB 4-10 MIA、3番 ジョナサン・アランダ 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでレイズ得点 TB 5-10 MIA

試合は5対10でマーリンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマーリンズのピーター・フェアバンクスで、ここまで1勝2敗5S。負け投手はレイズのハンター・ビゲで、ここまで1勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-17 08:22:14 更新