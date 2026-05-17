モデル、タレントでレースクイーンとしても人気の松田蘭（28）が16日夜、自身のインスタグラムを更新。赤＆シルバーのミニスカ・コス姿を披露した。

「5/16.17@SUGOで開催されるJapanCupにてHitotsuyama Racingの「Hitotsuyama with CORNES RACING」レースアンバサダーとして応援させていただきます」と報告。

赤＆シルバーのミニスカ・コス姿の写真をアップし「本日の予選はQ1都筑選手→ポールポジション Q2川端選手→2番手 2年連続シリーズチャンピオンを目標にFerrari 296 GT3で継続参戦です！明日も応援よろしくお願いします」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「かっこよ」「めちゃステキです」「本当、か〜わ〜いいっ！！」「クイーン 王だね」「蘭ちゃんめっちゃ可愛い過ぎてヤバい」などの声が寄せられている。

松田は、2018年にスーパーGTでスポットとしてレースクイーン・デビュー。21年からZENTsweeties」のメンバーで、23年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気No.1を決める「日本レースクイーン大賞2023」でグランプリを受賞した。

公式プロフィルは、身長1メートル65、スリーサイズはB82・W58・H84。特技はギター。趣味はアニメ鑑賞、音楽鑑賞、ネットサーフィン。