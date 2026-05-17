Sky RKBレディスクラシック第2日

国内女子ゴルフのSky RKBレディスクラシック第2日が16日、福岡県の福岡雷山ゴルフ倶楽部（6490ヤード、パー72）で行われた。政田夢乃（なないろ生命）は12番パー3でスーパーショットを披露するなど、4バーディー、1ボギーの69で回り、通算8アンダー。首位と2打差の6位で最終日に向かう。

政田がギャラリーを唸らせたのは、12番パー3だ。ティーショットがピンそばにピタリと止まる。あわやホールインワンという一打で、拍手を浴びた。

日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）の公式Xが、「今日もPar3で会心の一打 政田夢乃のピンを刺すスーパーショット」として実際の動画を投稿。中継したU-NEXT放送席が「直接、入るかというような距離感」と称えれば、X上のファンからも「夢乃ちゃんいけるぞ〜 あと1日粘るんだ！」などのコメントが寄せられた。

25歳の政田はツアー未勝利。今季はここまで9試合出場で、3月のVポイント×SMBCレディスは8位タイ、4月のヤマハレディースオープン葛城は5位タイに入っている。



（THE ANSWER編集部）